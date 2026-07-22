FIFA eligió al mejor jugador de Argentina en la final del Mundial 2026: "Perfil bajo y entrega alta"

Más allá de que la final contra España fue muy cuesta arriba para la Selección Argentina, la FIFA se animó a ponderar algunos rendimientos altos. A través de un artículo publicado en su web oficial, la casa madre del fútbol internacional resaltó el buen rendimiento de Nicolás Tagliafico en los 120 minutos.

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“La imagen de la entrega hasta el final en Argentina“, fue la frase que utilizó FIFA para resaltar el partidazo del lateral izquierdo, que tuvo que lidiar con Lamine Yamal y cumplió con creces, impidiendo que la gran estrella de la roja pueda desequilibrar por la banda derecha. “Lo hizo más que bien, concentrado y atento”, remarcó.

“Su imagen final en el campo de juego fue conmovedora, luchando cada pelota a pesar del malestar físico, corriendo hasta el silbatazo final. Jerarquía pura en el lateral izquierdo de un equipo que dejó la piel en la cancha. De perfil bajo y entrega alta, Tagliafico representó a la selección argentina con corazón“, aseguró FIFA.

Además, la casa madre del fútbol mundial confirmó que el ex Banfield e Independiente fue el jugador más rápido del certamen, alcanzando los 36,2 kilómetros por hora: “Una marca que superó a la de Jules Koundé, de Francia, y a la de Djibril Sow, de Suiza. Un todoterreno y un emblema”.



Luego de valorar todas esas áreas, FIFA posicionó a Tagliafico en lo más alto del fútbol albiceleste. “No hay discusión: es uno de los mejores laterales izquierdos de la historia de la selección argentina“, afirmó.

Qué dijo Scaloni de Tagliafico

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el propio Scaloni valoró el partido de Tagliafico: “Es lo que uno quiere para un jugador de la Selección Argentina. Hizo un partidazo y no quería salir, porque si salía se nos iba a complicar más la situación.

“Teníamos que poner gente que pueda defender. Me dijo que estaba bien, aunque sabíamos cómo estaba. Eso es el ADN que lleva este equipo. Estoy muy orgulloso de él y de todos los compañeros, no tengo reproches para ninguno”, exrpesó el DT.

Habló Tagliafico tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

“Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dió todo. Gracias a todos los argentinos por acompañarnos durante cada paso de este Mundial. Nos hicieron sentir su apoyo desde el primer hasta el último día. Vamos Argentina, siempre”, escribió el lateral en un posteo de Instagram.

Los números de Tagliafico en la Selección Argentina

Tagliafico suma 83 partidos jugados en la Selección Argentina y disputó tres mundiales, siempre como titular en su posición. Fueron 1.119 minutos en 17 de los 19 partidos mundialistas, en los que recibió apenas una tarjeta amarilla.