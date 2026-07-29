Nueva velada de boxeo amateur en el Gigante Verde Este viernes desde las 21.30 horas en el Club

El Gimnasio de calle San Luis y Santa María de Oro volverá a vibrar con una nueva velada boxística que tendrá once peleas y dos serán combates clasificatorios a los Regionales.

Este festival es organizado en conjunto entre Ramón Lescano Promociones y la Comisión Municipal de Boxeo con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia.

Las entradas anticipadas para el evento tienen un costo de 7000 pesos y se pueden adquirir en Minikiosco La Mona ubicado en Balcarce 11 mientras que las mesas con cuatro sillas salen $ 60.000.

La pelea de fondo tendrá enfrente a Tobías Gómez que se medirá ante el ascendente boxeador sanjosesino Federico Bosón.

Además en uno de los combates clasificatorios para el Regional, Gonzalo Prette enfrentará Emiliano García.

Cronograma Jeremías Súarez VS. Santiago Ott Thiago El alien Zapata VS. Lautaro Pereira Leonardo "El Alcón" Córdoba VS. Thiago Miranda El "canguro" Ojeda VS. El "león" Romero Fabio "la mole" Rodríguez VS. Gastón El "tiernito" Romero Leonardo Luna VS. Bernando El "hachero" Fleitas Brandon Olivera VS. Tamir Velázquez Rojito Bargas VS. Nicolás Díaz Gonzalo Prette VS. Emiliano "látigo" García Franco Junco (Colón) VS. Exequiel Jaime (Paraná) Tobías Gómez VS. Federico Bosón

FUENTE: Mariano Almeida Fotos M Almeida