Plácido Domingo mantiene fechas en Europa tras ser declarado culpable de acoso sexual en EEUU

La investigación del sindicato de la Ópera estadounidense le declara culpable de 27 casos de acoso sexual, sin embargo por el momento los teatros europeos mantienen sus compromisos.

Poco antes de publicarse la investigación de la que ya se han filtrado los resultados, el artista ha reconocido su "responsabilidad" en casos de acoso sexual denunciados por veinte mujeres el pasado mes de agosto

"Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones", según el comunicado remitido hoy las agencias de noticias. Acepta "toda la responsabilidad" por sus actos y tras "varios meses" de reflexión, dice, pide perdón "por el dolor causado" a todas las mujeres que lo acusaron de abuso sexual antes de su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles.

En un primer comunicado, en agosto, el madrileño de 79 años aseguraba que siempre había creído que eran relaciones "consensuadas y bienvenidas", que los testimonios se referían a "treinta años atrás" y que eran "profundamente preocupante e inexactas".

Domingo, que dimitió como director de la Ópera de Los Ángeles el 2 de octubre, subraya en su nota que "ahora" entiende que "algunas mujeres pueden haber temido expresarse de forma honesta por la preocupación de que sus carreras se verían afectadas negativamente".

"Si bien esa nunca fue mi intención, nadie debe sentirse de esa manera", añade el artista, "comprometido" a que haya un "cambio positivo en la industria de la ópera para que nadie más tenga esa misma experiencia".

"Es mi ferviente deseo que el resultado será un lugar de trabajo más seguro para todos en la industria de la ópera, y espero que mi ejemplo en el futuro anime a otros a seguirlo", indica.

El tenor tiene previstas actuaciones en el Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real de Madrid que por el momento se mantienen. También la Staastoper de Hamburgo le mantienen en el cartel de Simon Boccanegra el 22 de abril.

La investigación del sindicato de artistas y la iniciada en la Ópera de Los Ángeles, que él dirigía y cuyo resultado no se conoce aún, fueron las dos primeras que se iniciaron después de las denuncias en Estados Unidos, donde los teatros fueron cancelando uno tras otro sus actuaciones.

Acoso sexual y abuso de poder

La investigación del sindicato de artistas musicales, revelada por la agencia Associated Press considera probadas las acusaciones y relatos de acoso o comportamiento inapropiado de al menos 27 personas cuando era director de la Ópera Nacional de Washington y la Ópera de Los Ángeles.

Los relatos mostraban un claro patrón de conducta sexual inapropiada y abuso de poder por parte de Domingo que abarcaba al menos dos décadas, según han revelado algunas fuentes a The Associated Press a condición de mantener el anonimato porque no estaban autorizados a revelar los hallazgos.

Según las personas que conocen el contenido de la investigación del sindicato, los abogados de la firma Cozen O'Connor entrevistaron a 55 personas desde septiembre hasta finales de diciembre.

Además de los 27 que dijeron haber experimentado o presenciado un comportamiento sexualmente inapropiado por parte de Domingo en los años 90 y 2000, otras 12 personas dijeron que conocían la reputación de la estrella y que un asunto de dominio público en las dos compañías.

Corroborando los reportes de AP del año pasado, la investigación encontró que las acusaciones incluían tocamientos no consentidos que iban desde besos en la boca hasta manoseo, llamadas telefónicas a altas horas de la noche en las que Domingo pedía a las mujeres que fueran a su residencia, e invitar a las mujeres a salir con él con tal persistencia que algunas sentían que estaban siendo acosadas.

Dos de las mujeres dijeron a los investigadores que tuvieron relaciones sexuales con Domingo, diciendo que se sentían obligadas a someterse debido a su posición de autoridad y a la posibilidad de dañar sus carreras, según las personas familiarizadas con la investigación.

Los funcionarios del sindicato no abordarán directamente el contenido del informe, que no se ha hecho público. Pero el director ejecutivo nacional del sindicato, Leonard Egert, emitió una declaración a la AP diciendo, "AGMA saluda a la gente valiente de todas nuestras industrias y les anima a seguir hablando en contra de los malos comportamientos. Hacemos un llamamiento a la dirección, y nos comprometemos a trabajar en colaboración con ellos, para llegar a la raíz de las causas que han permitido que este comportamiento ocurra, y no se aborde, en la ópera, la danza y otros sectores culturales durante demasiado tiempo".

Los investigadores dijeron que encontraron que los relatos de los testigos eran creíbles basados en el número de personas que se presentaron, las similitudes de sus historias, las corroboraciones de sus relatos y el tema común de que el comportamiento y la reputación de Domingo eran tan conocidos que se advirtió a las mujeres de sus empresas que evitaran estar en contacto con él.