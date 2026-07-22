¿Cuántos ganan menos de $1,5 millones por mes…?

Según los datos del INDEC, del primer trimestre de 2026, referidos a la distribución de los ingresos, tanto del ‘empleo registrado’ como del ‘informal’, surge que más de 10,5 millones de personas ganan menos de $1.500.000 por mes.

Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares -del INDEC-, el 80% de la población relevada en 31 conglomerados urbanos del país, 13.125.000 personas están ocupadas y perciben algún tipo de ingreso; de ellos 5.710.000 son trabajadores informales, es decir el 43,5% (cuando el año pasado era 42,5%).

Al respecto, ésos habitantes no cubrieron la Canasta Básica Total de abril-2026, que fue de $1.469.767, y que el INDEC utiliza para determinar la línea de pobreza; esa canasta, en junio, ascendió a $1.531.473.

De los 10,5 millones de personas que ganan menos de $1.500.000 por mes, el 56,5% son empleados formales (7.415.000), y el 43,5% informales (5.710.000); éste sector tiene ingresos promedio muy por debajo de ése sueldo; sólo un 20% (2.624.000) gana más de $1.500.000 por mes.

En síntesis : el ingreso individual promedio per cápita, de los habitantes relevados en 31 conglomerados urbanos (refleja 30,1 millones de personas) fue de $1.153.457 en el primer trimestre del año; una cifra que no representa lo que gana la mayoría de las diez categorías que reciben distintos tipos de salarios.

Al respecto, hay diferencias según el género, el ingreso medio de los varones es de $1.352.247, y el de las mujeres es de $959.030 por mes (30% menos).

En conclusión : entre los que menos ganan, la informalidad es muy alta, más de la mitad de los trabajadores encuestados, no tienen los beneficios de la formalidad; existen 1.314.000 trabajadores informales que perciben hasta $240.000 por mes.

En la franja de los que más ganan, entre $2.250.00 y $4 millones, el 87% son empleados formales (1.140.000), y los informales de éste sector llega a 172.000.

En la categoría alta de trabajadores formales, el ingreso promedio fue de $3.402.414 y de $3.270.798 entre los no registrados.