Quirno, Caputo y Karina Milei planifican un viaje a China para negociar acuerdos comerciales

Buenos Aires, 29 julio (NA) – A través de su canciller, Pablo Quirno, el G obierno de Javier Mieli espera poder concretar una visita a China antes de que finalice el año para avanzar con acuerdos comerciales con el país asiático que gobierna Xi Jinping.

Según pudo saber, el ministro de Relaciones Exteriores comentó que se están buscando las fechas para realizar el desembarco en Beijing y adelantó que se va a concretar luego de que queden resueltas los temas que hay pendientes y “que aún están sobre la mesa”.

“Estamos buscando fechas. Tenemos planeado ir con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en función de las negociaciones comerciales que estamos teniendo con las autoridades chinas”, dijo Quirno en declaraciones radiales.

Uno de los puntos marca que el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, el pasado mes de junio había estado en Shanghái dialogando con el objetivo de avanzar en la renovación del swap, que vence el venidero seis de agosto y que Argentina concertó hace 17 años.

En este sentido, Quirno sumó que las relaciones entre ambos países “están bien”, reafirmando que con los funcionarios del gobierno chino tiene conversaciones permanentes, pese al fuerte alineamiento de la gestión libertaria con los Estados Unidos.

También dijo que la llegada a China se hará previo a una visita para más adelante de Javier Milei: “iremos antes que vaya el presidente. Esperamos que sea este año”, detalló.

En 2024, durante la cumbre del G20 realizada en el mes de noviembre en el vecino país de Brasil, fue que el presidente se encontró por primera vez con su homólogo Xi Jinping, pero aun luego de dos anuncios, finalmente no concretados para viajar, todavía Milei no tiene fecha confirmada para su viaje.

En este contexto, mantener una buena relación con el gigante asiático es positivo para Argentina porque, después de Brasil, es el segundo socio comercial.

Según datos del INDEC, en lo que va del año 2026 la relación comercial con China está dejando un saldo negativo de US$3092 millones, siendo el de mayor magnitud para la Argentina. En este sentido, en relación al vínculo con China se dio un 9,9% de las exportaciones y 23,4% de las importaciones argentinas de manera total en el mismo período.

A su vez, en cuanto a las ventas nacionales a China, aumentaron el 59,1% respecto del primer semestre del 2025, logrando así llegar a los 4891 millones de dólares, mientras que las importaciones cayeron un 3,8% de forma interanual y lograron la suma de 7983 millones de dólares.