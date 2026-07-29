Tras el paro que anunció CTERA, la CGT activa un plan de lucha nacional en el sector educativo

Buenos Aires, 29 julio (NA) -- La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que lanzará un plan de lucha nacional impulsado por sus gremios docentes para ejecutarse durante todo agosto, luego de que CTERA, que integra la CTA de los Trabajadores, lanzara un paro para el próximo lunes.

Será una movida en protesta por el deterioro salarial del sector y la falta de inversión pública en el sistema educativo.

La medida será formalizada el próximo lunes a las 14 cuando se hará una conferencia de prensa en la histórica sede cegetista de Azopardo 802, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La convocatoria estará encabezada por la Secretaría de Políticas Educativas junto a integrantes del Consejo Directivo Nacional de la CGT y las conducciones de los sindicatos docentes alineados en la central.

En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, el dirigente sindical a cargo del área de Políticas Educativas y secretario general de UDA Sergio Romero expresó: “Tomamos la decisión ante la crisis prolongada del sistema producto del abandono del Gobierno nacional”.

Y expresó que el ministerio de Capital Humano, a cargo de la secretaria de Educación, está compuesto por “buenas personas, escuchas” pero subrayó que “no resuelven los problemas que atañen al futuro de todos los alumnos”.

Según advirtieron desde la central obrera a través de un comunicado oficial, el sector atraviesa una "grave situación" en materia salarial y presupuestaria. En ese marco, señalaron que la desinversión en el área derivó en una "crisis que ubica a la Argentina entre los países con peores indicadores en materia educativa".

Durante el encuentro del lunes, la dirigencia sindical detallará las medidas de fuerza, movilizaciones y acciones de protesta que se desplegarán a lo largo del mes en establecimientos educativos de todo el país. Vale destacar que la CGT decidió escalar distintas medidas de fuerza, en distintos planos, contra la administración libertaria.

Sin puntos de contacto luego de la sanción de la Reforma Laboral en febrero, la calle Azopardo apuesta a protestas escalonadas para poner en agenda la "falta de respuestas y los problemas que posee la clase trabajadora".