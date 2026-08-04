PREGONANDO PREGONANDO

¿Quien es el torpe que cree y repite que el Peronismo está muerto?

El peronismo está muy vivo y reproduciéndose, a pesar de los que creen tener "la Bola de Cristal" y/o el "Peronometro Trucho". Les recuerdo que Cristo hace más de 2000 años que murió y sigue vigente para muchos.
Entre Rios04/08/2026 ByN

Muchos desean y apuestan a que el Peronismo de Perón desaparezca, sobre todo los VENDE PATRIA, LOS CIPAYOS, LOS AGOREROS, LOS TRAIDORES.

Los que desean eso es porque nunca fueron ni comprenderán el sentimiento de ser Peronista, son los que se han llenado los bolsillos en su nombre, los hoy están en otro carril intentando congraciarse con los traidores de la Patria y de su pueblo.

Juan_Peron_con_banda_de_presidente
Juan_Peron_con_banda_de_presidente

Son los oportunistas de siempre, y no es desde ahora que los verdaderos peronistas no están gobernando, sino desde que apareció el Coronel Juan Domingo Perón.  

Son los que no entienden que los Peronistas de Perón son una gran familia, con sus virtudes y sus defectos, pero PERONISTAS. Como toda familia hay diferentes opiniones, como también ovejas negras y descarriadas.

Los Peronistas de Perón siempre tuvieron diferentes conductores/caudillos, pero siempre después de las internas se unieron, detrás del ganador. Hasta que llegaron LOS FABULOSOS K y suprimieron las fotos de Perón, Evita y eliminaron las internas, que eran expresiones democráticas no del dedo oportunista, imponiendo a otros nombres de menor cuantía.

Muestra de que el Peronismo/Justicialismo está vivo muy vivo, reproduciéndose a pesar de los oportunistas y agoreros, es que hay muchos que se mueven detrás de la Doctrina Justicialista herencia que legara el General.

Basta con observar que hay muchos que se están movilizando por todo el país, sumando a los heridos, abandonados, por este cruel y nefasto gobierno APATRIDA y CIPAYO que tiene una total falta de sentimiento por el otro, sólo le interesa la TIMBA FINANCIERA y lo demás que reviente.

evita
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También están aquellos que sin ser nada en política, se creen sabios merecedores de un lugar, hablan de renovación, que se vayan los de siempre, se olvidan, desde diciembre del 2023 que esta la “renovación” que muchos pedían y vinieron los “renovadores” castos y puros, pero para destruir lo bueno e incentivar lo malo; vinieron con los ‘renovadores’ los ODIADORES, los FALSOS y los CORUPTOS de siempre que no les interesa la bandera política si los personales.

Este fin de semana estuvieron en Concordia muchos dirigentes a nivel nacional y provincial, como lo hacen otros muchas veces a la semana, recorriendo los pueblos y ciudades, dialogando con los compañeros de verdad, entre ellos el Ministro de Trabajo de la Pcia. de Bs As., Walter Correa, junto a dirigentes locales como Pedro Pérez, Jorge López, Daniel Palazzotti, y otros que sin ser Peronistas se suman a la causa de los trabajadores y jubilados, los que son despojados de muchos beneficios como la salud y el poder adquisitivo.

Además de Walter Correa, estuvieron el sábado en el salón de ATE Concordia:

- Claudio Arévalo, secretario General ATE Bs. As.

- Cachorro Godoy de Bs As.

-Marcelo Casareto

 -Las concejalas Claudia Villalba y Carolina Amiano

-Oscar Munte secretario general de ATE Entre Rios

-Oscar (colo) De ISASI Secretario Gremial ATE Buenos Aires

- Dirigentes nacionales de la CTA.

- Dirigentes y militantes locales que están todos los días demostrando ser verdaderos Peronistas.

Es de destacar también la presencia de diferentes lineamientos políticos pero afines en las luchas y reivindicaciones sociales y laborales.

No esta muerto quien pelea.

Fuente: ByNwalter correa 

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