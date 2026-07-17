PREGONANDO PREGONANDO

INFORME AGRONÓMICO | La Pampa. El trigo repunta y la siembra avanza a paso desigual por las lluvias de junio

Relevamiento del 22 al 28 de junio
Entre lluvias que ralentizan la siembra pero recargan los perfiles, la nueva estimación de superficie muestra un repunte de trigo respecto de mayo. El ciclo actual llegaría a las 247.000 mil ha. Los cultivos ya implantados evolucionan favorablemente.
campo17/07/2026 bccba

Luego de un junio lluvioso y con las labores de siembra en curso, la nueva estimación de superficie muestra una recuperación de trigo respecto de lo proyectado en mayo, con un incremento cercano a las 22 mil hectáreas. Para cebada, la superficie estimada se mantiene prácticamente sin cambios respecto del mes anterior. Se reportaron demoras en la siembra a causa de las lluvias en Dorila, Villa Mirasol, Colonia Barón y Winifreda, donde los técnicos zonales esperan retomar la labor en los próximos días.imagen

Entre los factores que influyen en la decisión de siembra, la humedad de los perfiles, descripta por los referentes zonales como excepcionalmente favorable, y la rotación sostienen la superficie de trigo, con los mayores aumentos interanuales proyectados en los departamentos Conhelo, Quemú Quemú, Catriló y Capital. En Chapaleufú, Maracó y Realicó, en cambio, predominan los recortes asociados al deterioro de la ecuación de precios; las opiniones sobre el costo de la urea están divididas, ya que mientras algunos productores señalan que su baja alentó a sumar lotes, otros la siguen viendo como una limitante.

imagen

Hacia fines de junio los cultivos se encontraban principalmente entre germinación y expansión de sus primeras hojas, con una condición general buena a excelente en la mayor parte de la región.

En trigo se registraron situaciones puntuales de estrés: excesos hídricos leves en lotes bajos de Maracó y Chapaleufú y heladas leves a moderadas en el norte provincial. La incidencia de plagas y enfermedades es en general baja o nula, con algunos focos acotados de rizoctonia (Rhizoctonia solani), gusano blanco (Diloboderus abderus), gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y mancha amarilla (Pyrenophora tritici-repentis) en rastrojos, de intensidad baja a media. En cebada, todavía en estadios tempranos, no se registran síntomas de estrés ni presencia relevante de plagas.

Contexto climático

Las precipitaciones de junio fueron abundantes y superaron ampliamente el promedio histórico en todos los departamentos relevados, lo que explica buena parte de las demoras en la siembra. Los mapas de agua útil hacia fines de mes muestran una notable mejora en el perfil del suelo, con una recarga más despareja en la capa arable. Según el SMN, para el trimestre julio-agosto-septiembre se esperan precipitaciones normales y temperaturas superiores a lo normal.

imagen

imagen

 imagen

 imagen

 

Te puede interesar
maiz

Granos: la soja y el maíz suben impulsados por el clima y el USDA, mientras el trigo alcanza su valor más alto desde mayo

Universidad Austral
campo13/07/2026
El mercado dejó de seguir la tensión geopolítica y se concentró en los fundamentos agrícolas. Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, explica que el clima en Estados Unidos, la reducción de stocks informada por el USDA y una mayor demanda reactivaron las cotizaciones, mientras en Argentina persisten demoras en la cosecha y la comercialización.
luciano challio

Luciano Challio: “Pese a la crisis, somos resilientes y queremos seguir apostando al arroz”

FAA
campo13/07/2026
El productor arrocero y titular de la Filial San Salvador de Federación Agraria Argentina, Luciano Challio, se refirió a la crisis que atraviesa el sector, marcada por precios estancados, insumos inaccesibles y la urgente necesidad de contar con créditos en condiciones razonables para continuar produciendo. Además, alertó sobre una nueva caída en la superficie destinada al cultivo de arroz.
Horacio de Brum

De Brum se mostró en contra de que los frigoríficos accedan a lista de predios que han tenido problemas de residuos

DC
campo09/07/2026
En el marco de la Rendición de Cuentas, se habilita a que las plantas frigoríficas puedan acceder al listado de establecimientos que han tenido observaciones por incumplimientos sanitarios, al respecto de este tema, el integrante de la Comisión de Ganadería de Diputados, Horacio de Brum, señaló que “es una disposición totalmente innecesaria, que no tiene ningún tipo de sentido. 
universidad austral

El maíz encuentra señales alcistas y el clima vuelve a dominar el mercado global de granos

Autrals
campo06/07/2026
El mercado internacional de granos comienza a cambiar de foco, con precios más firmes impulsados por preocupaciones climáticas en Estados Unidos, Europa y el Mar Negro, mientras que en Argentina la lenta comercialización de soja y los retrasos en la cosecha de maíz agregan incertidumbre. "Estamos viendo que el mercado deja de mirar exclusivamente las variables financieras y vuelve a poner el foco en los fundamentos productivos", sostiene Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.
image

FAA Entre Ríos y CAFER impulsaron un seminario para reflexionar sobre el presente y el futuro del cooperativismo

FAA
campo06/07/2026
En el marco del Día Internacional de las Cooperativas el Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAA) y Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos Ltda. (CAFER) realizaron un seminario en la ciudad de Viale con el objetivo de generar un espacio de capacitación, intercambio y reflexión sobre los principales desafíos que enfrenta hoy el cooperativismo.
Lo más visto
casa urquiza en gualeguaychu

La Delegación Argentina ante Salto Grande inició la puesta en valor de la Casa del General Urquiza en Gualeguaychú

CTM Salto Grande
Entre Rios13/07/2026
A instancias del Gobernador Rogelio Frigerio, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande inició los trabajos preliminares para la puesta en valor del Museo Casa Histórica del General Justo José de Urquiza, emplazada en el predio del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 “Dragones Coronel Zelaya”, en Gualeguaychú.
logo_partido_justicialista

El PJ entrerriano dará intervención al Tribunal de Disciplina por el incumplimiento del mandato partidario en la reforma previsional

PJ E.R
Entre Rios16/07/2026
El Partido Justicialista de Entre Ríos informó que dará intervención al Tribunal de Disciplina para que actúe conforme a las previsiones de la Carta Orgánica partidaria, luego de que las legisladoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez votaran a favor de la reforma de la Caja de Jubilaciones impulsada por el Poder Ejecutivo, desoyendo el mandato expreso establecido por el Congreso partidario.