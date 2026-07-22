PREGONANDO PREGONANDO

Nueva estrategia sanitaria contra la garrapata bovina: el Senasa redefine zonas y endurece los contro

El Senasa actualizó el Plan Nacional de Control Integrado y Erradicación de la Garrapata del bovino, adaptando las zonas y las estrategias sanitarias a las necesidades de las provincias afectadas por la enfermedad y con el fin de optimizar los controles para combatirla y resguardar las zonas libres en el país.
campo22/07/2026 TodoAgro

Lo hizo mediante la Resolución N.° 655/2026 publicada en el Boletín Oficial, que tiene como objetivo fortalecer las acciones sanitarias en las regiones involucradas, estableciendo criterios y estrategias específicas, según la situación epidemiológica de la provincia y/o departamento. Para ello, el SENASA definió tres categorías:imagen

•Zona de Resguardo Sanitario (RS), correspondiente al territorio naturalmente libre del parásito, cuyo objetivo es preservar el estatus sanitario, a través de tareas de vigilancia y medidas preventivas para evitar su ingreso.

•Zona de Erradicación (E), con presencia de garrapata, pero donde coexisten diferentes grados de infestación, desde zonas naturalmente libre hasta zonas infestadas. En esta área el objetivo es reducir la prevalencia hasta lograr la total erradicación del parásito.

•Zona de Control Poblacional con Monitoreo Voluntario (C), donde la garrapata se encuentra distribuida endémicamente. La zona tiene como propósito controlar la carga parasitaria y evitar su dispersión hacia otras regiones.

Asimismo, la resolución clasifica a los establecimientos por su ubicación, estrategia sanitaria, estatus y —en caso de corresponder— el grado de cumplimiento del plan de saneamiento, junto con los procedimientos y acciones sanitarias que deben realizar.

Teniendo en cuenta la problemática de la enfermedad, el nuevo plan pone énfasis en incorporar otras herramientas que componen el control integrado de garrapatas (CIG), como el control biológico de las mismas y la incorporación de biotipos con resistencia natural al ectoparásito para una lucha sustentable, mayormente en la zona C.

Por otra parte, la nueva normativa establece la realización obligatoria de bioensayos garrapaticidas (test de sensibilidad) a todos los establecimientos que registren detecciones del parásito en sus tropas, ya sea en tránsito o en destino, así como también los establecimientos con focos crónicos en zona E.

La resolución también establece que los titulares y técnicos acreditados en inspección y pre-despacho de tropas de los establecimientos ubicados en zona RS deberán notificar de manera obligatoria los hallazgos de garrapata y efectuar una vigilancia epidemiológica a través del control de ingresos de tropas que provengan de zonas con presencia del ectoparásito.

El nuevo plan nacional fortalece la sanidad de las producciones ganaderas de nuestro país, basados en cuatro pilares fundamentales: prevenir el ingreso de la garrapata en zonas libres del parásito, salvaguardar la inocuidad de los alimentos, evitar la diseminación de la resistencia a los productos garrapaticidas y fomentar el control integrado de garrapata.

Te puede interesar
maiz

Granos: la soja y el maíz suben impulsados por el clima y el USDA, mientras el trigo alcanza su valor más alto desde mayo

Universidad Austral
campo13/07/2026
El mercado dejó de seguir la tensión geopolítica y se concentró en los fundamentos agrícolas. Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, explica que el clima en Estados Unidos, la reducción de stocks informada por el USDA y una mayor demanda reactivaron las cotizaciones, mientras en Argentina persisten demoras en la cosecha y la comercialización.
luciano challio

Luciano Challio: “Pese a la crisis, somos resilientes y queremos seguir apostando al arroz”

FAA
campo13/07/2026
El productor arrocero y titular de la Filial San Salvador de Federación Agraria Argentina, Luciano Challio, se refirió a la crisis que atraviesa el sector, marcada por precios estancados, insumos inaccesibles y la urgente necesidad de contar con créditos en condiciones razonables para continuar produciendo. Además, alertó sobre una nueva caída en la superficie destinada al cultivo de arroz.
Horacio de Brum

De Brum se mostró en contra de que los frigoríficos accedan a lista de predios que han tenido problemas de residuos

DC
campo09/07/2026
En el marco de la Rendición de Cuentas, se habilita a que las plantas frigoríficas puedan acceder al listado de establecimientos que han tenido observaciones por incumplimientos sanitarios, al respecto de este tema, el integrante de la Comisión de Ganadería de Diputados, Horacio de Brum, señaló que “es una disposición totalmente innecesaria, que no tiene ningún tipo de sentido. 
universidad austral

El maíz encuentra señales alcistas y el clima vuelve a dominar el mercado global de granos

Autrals
campo06/07/2026
El mercado internacional de granos comienza a cambiar de foco, con precios más firmes impulsados por preocupaciones climáticas en Estados Unidos, Europa y el Mar Negro, mientras que en Argentina la lenta comercialización de soja y los retrasos en la cosecha de maíz agregan incertidumbre. "Estamos viendo que el mercado deja de mirar exclusivamente las variables financieras y vuelve a poner el foco en los fundamentos productivos", sostiene Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.
Lo más visto
cielo petit maria de los angeles

Del déficit previsional, despidos, evasión y otras yerbas

Dra. Maria de los Angeles Petit
Entre Rios22/07/2026
La reforma previsional provincial se encamina a su aprobación como si fuera un hecho aislado, un ajuste inevitable del destino fiscal. El relato oficial la presenta como una cruzada solitaria para salvar las cuentas públicas, dejando convenientemente fuera del banquillo de los acusados a los intendentes y al propio Estado provincial, quienes operan como los verdaderos vaciadores y dinamitadores del sistema de previsión social.