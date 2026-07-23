PREGONANDO PREGONANDO

Despues de la Tormenta dicen que viene la calma, pero no fue facil la tarea para retornar al servcio normal

Según la información recibida en INFOBYN/PREGONANDO se estaría terminando todo el día viernes 24 de julio si no hay inconvenientes climáticos, se estima que ya un 90% esta en óptimas condiciones de operar.
Entre Rios23/07/2026 infobyn/pregonando

Tras el violento temporal que se desato durante la madrugada del sábado 18 de julio y que afectara a varias localidades del Departamento Concordia el servicio está casi en un 90 % restablecido.imagen

Diez cuadrillas y más de 70 operarios realizando las tareas de reacondicionamiento en el Departamento Concordia.imagen

La localidades y Zonas afectadas La Criolla Urbano. La Criolla Rural, San Bonifacio, Loma Negra. Colonia Roca, las estructuras afectadas Líneas 13.2, Líneas de 7, 6 , Líneas de Baja Tensión.

imagen

Están trabajando en la zona afectada diez contratistas, con más de setenta operarios, estos son de diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos, entre ellos los de Concordia cinco contratistas, personal de ENERSA DE CHAJARI, Contratistas de C del Uruguay, personal de ENERSA de San Salvador, personal de ENERSA de Paraná y contratistas de Paraná. imagen

Fuente; infobyn/pregonando  FOTOS COCO M

Te puede interesar
imagen

Federación presente en la 138° Expo Ganadera en el Predio Rural de Palermo

Prensa Federacion
Entre Rios22/07/2026
El Municipio de la ciudad de Federación, a través del equipo de la Secretaría de Turismo de la ciudad, encabezado por el Secretario Ezequiel Marozzini, participó durante la jornada de este miércoles de la Exposición Ganadera más importante del país, que se desarrolla en el Predio Rural de Palermo (Buenos Aires).
cielo petit maria de los angeles

Del déficit previsional, despidos, evasión y otras yerbas

Dra. Maria de los Angeles Petit
Entre Rios22/07/2026
La reforma previsional provincial se encamina a su aprobación como si fuera un hecho aislado, un ajuste inevitable del destino fiscal. El relato oficial la presenta como una cruzada solitaria para salvar las cuentas públicas, dejando convenientemente fuera del banquillo de los acusados a los intendentes y al propio Estado provincial, quienes operan como los verdaderos vaciadores y dinamitadores del sistema de previsión social.
faa

La Federación Agraria de Entre Ríos mantuvo su Asamblea Anual Ordinaria

FAA
Entre Rios22/07/2026
Organizada por la filial Crespo, se realizó en esa ciudad la Asamblea Anual Ordinaria del Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina, con una importante participación de federados de distintos puntos de la provincia. En la oportunidad, Luciano Challio fue reelecto como vicedirector del Distrito III y se abordaron las principales problemáticas que atraviesa el sector.
imagen

¿NEGOCIO CENTRALIZADO CON EL HAMBRE DE NUESTROS GURISES?

pregonando
Entre Rios22/07/2026
La alarmante entrega de los comedores escolares de Entre Ríos a una corporación porteña. Detrás de las palabras "eficiencia" y "modernización", se esconde una decisión política y humana que hiere de muerte a la economía de nuestros ciudades y al plato de comida de miles de alumn@s entrerrianos. 
logo_partido_justicialista

El PJ entrerriano dará intervención al Tribunal de Disciplina por el incumplimiento del mandato partidario en la reforma previsional

PJ E.R
Entre Rios16/07/2026
El Partido Justicialista de Entre Ríos informó que dará intervención al Tribunal de Disciplina para que actúe conforme a las previsiones de la Carta Orgánica partidaria, luego de que las legisladoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez votaran a favor de la reforma de la Caja de Jubilaciones impulsada por el Poder Ejecutivo, desoyendo el mandato expreso establecido por el Congreso partidario.
Lo más visto
cielo petit maria de los angeles

Del déficit previsional, despidos, evasión y otras yerbas

Dra. Maria de los Angeles Petit
Entre Rios22/07/2026
La reforma previsional provincial se encamina a su aprobación como si fuera un hecho aislado, un ajuste inevitable del destino fiscal. El relato oficial la presenta como una cruzada solitaria para salvar las cuentas públicas, dejando convenientemente fuera del banquillo de los acusados a los intendentes y al propio Estado provincial, quienes operan como los verdaderos vaciadores y dinamitadores del sistema de previsión social.