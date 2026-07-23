Despues de la Tormenta dicen que viene la calma, pero no fue facil la tarea para retornar al servcio normal

Tras el violento temporal que se desato durante la madrugada del sábado 18 de julio y que afectara a varias localidades del Departamento Concordia el servicio está casi en un 90 % restablecido.

Diez cuadrillas y más de 70 operarios realizando las tareas de reacondicionamiento en el Departamento Concordia.

La localidades y Zonas afectadas La Criolla Urbano. La Criolla Rural, San Bonifacio, Loma Negra. Colonia Roca, las estructuras afectadas Líneas 13.2, Líneas de 7, 6 , Líneas de Baja Tensión.

Están trabajando en la zona afectada diez contratistas, con más de setenta operarios, estos son de diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos, entre ellos los de Concordia cinco contratistas, personal de ENERSA DE CHAJARI, Contratistas de C del Uruguay, personal de ENERSA de San Salvador, personal de ENERSA de Paraná y contratistas de Paraná.

Fuente; infobyn/pregonando FOTOS COCO M