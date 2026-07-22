¿NEGOCIO CENTRALIZADO CON EL HAMBRE DE NUESTROS GURISES?

El gobierno de Entre Ríos decidió cambiar de raíz el sistema de alimentación escolar: eliminaron las compras descentralizadas que hacían las escuelas y le entregaron un contrato millonario —que supera los $40.000 millones— a una única empresa de Buenos Aires: Teknofood SA?!

La magnitud del impacto en números y realidades lo sabías? 996 comedores escolares afectados: Casi mil escuelas de nuestra provincia (urbanas y rurales con más de 50 alumnos) dejan de manejar sus fondos locales y sabes lo que significa eso?

De miles de proveedores locales a un monopolio porteño, además de la calidad y tipo de alimentación alguien pensó en los proveedores de cada lugar?

Hasta ahora, el dinero se distribuía en miles de comercios de cercanía en cada Ciudad Entrerriana (almacenes, carnicerías, verdulerías y panaderías). Hoy, toda esa torta de recursos generada por los entrerrianos se va en un solo camión directo a Buenos Aires.

Familias proveedoras ahogadas y con deuda: El golpe en cada localidad es devastador. No solo dejan sin trabajo y sin ingresos a los pequeños comerciantes locales, sino que además el Estado provincial les debe meses de pagos atrasados (con deudas que en lugares como Concordia van de los $40 a los $100 millones por proveedor). Los "aguantaron" en las malas, y como premio, los dejan afuera. ¿Cómo fue el otorgamiento? Entre gallos y medianoche.

A pesar de las promesas de transparencia, el anuncio oficial llegó sin que nadie pudiera acceder al expediente, al decreto de adjudicación, ni a las condiciones económicas claras. Dirigentes y gremios ya exigen explicaciones urgentes mediante pedidos de Acceso a la Información Pública ante la falta de claridad en el proceso. ¿Por qué tanto misterio con la comida de los chicos? ¿Qué alimentos piensan dar?

Hasta hoy, los directivos compraban insumos frescos en sus comunidades para garantizar desayunos y meriendas. El nuevo modelo centralizado apunta a alimentos industrializados de larga duración y ultraprocesados (comida preelaborada o en polvo).

Es un retroceso alimentario brutal: se cambia la leche fresca, el pan de la panadería del barrio y las frutas del verdulero local, por polvos e ingredientes procesados de laboratorio. Además, la empresa contratada ya arrastra serios cuestionamientos en otras provincias por la calidad de sus productos y supuestos sobreprecios. Esto no es optimización; es un desarraigo económico y un descuido HUMANITARIO para CERRRAR NEGOCIOS CON AMIG@S...

Desfinancian la economía entrerriana, asfixian al comercio local que tanto dio y ponen en riesgo la nutrición de nuestros gurises. 🗣️ DESDE LA AGRUPACIÓN CONVICCIÓN PERONISTA CONCORDIA hacemos un UN LLAMADO AL CORAZÓN Y A LA DIGNIDAD DE CADA VECINO ¿Hasta dónde es capaz de llegar la crueldad de la política cuando se maneja desde un escritorio de Buenos Aires? Lo que está pasando con los comedores escolares de nuestra Concordia no es un debate de números o de presupuestos. Un golpe más?

No porque es donde más duele: en la panza de nuestros gurises y en el plato de comida de las familias trabajadoras de nuestra ciudad, acaso tienen idea de que hoy es el elemento que muchos niños y niñas ingieren en proteínas, nutrición.calcio?... Desde la Agrupación Convicción Peronista, los convocamos a mirar de frente el verdadero costo humano de este brutal negocio centralizado: Del alimento fresco al ultraprocesado: El desprecio por la salud de nuestros chicos¿Qué le van a dar de comer a nuestros gurises?

Pasamos de ver entrar a las escuelas la carne fresca del carnicero de la esquina, la fruta y verdura del mesón del barrio, y el pan de la panadería de la vuelta, a recibir cajas llenas de polvos químicos de laboratorio, comida preelaborada y ultraprocesados de larga duración.

Es alimento? O es relleno? Están cambiando nutrición real por productos industriales diseñados para durar meses en un galpón.Nuestros gurises no son números: Merecen comer comida de verdad, fresca y hecha con amor en sus escuelas, no polvos de laboratorio creados por una corporación porteña para maximizar ganancias. Esto es un retroceso humanitario y un desprecio total a la salud de la gurisada. Detrás de cada proveedor local que dieron de baja, hay una historia familiar destrozada.

Almaceneros, carniceros y panaderos de nuestra ciudad sostuvieron el sistema alimentario fiando durante meses, poniendo el pecho cuando el Estado provincial no mandaba los fondos, para que a ningún chico de Concordia le faltara el almuerzo o la merienda. La traición oficial: Los usaron para emparchar la crisis y ahora que centralizan la caja millonaria, los descartan como material descartable.Deudas que ahogan a las familias: El gobierno provincial les soltó la mano y les debe fortunas que van de los $40 a los $100 millones por proveedor en nuestra localidad.

Los dejaron endeudados con sus propios mayoristas, al borde de la quiebra y destruyendo el empleo local, mientras que a la corporación de Buenos Aires le pagan puntualmente y por adelantado...

El mensaje del gobierno es claro: no confían en los docentes o quienes administran los Comedores de Entre Ríos, pero sí confían el destino de $40.000 millones a una sola empresa de afuera elegida entre gallos y medianoche.