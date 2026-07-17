PREGONANDO PREGONANDO

El cuñado de Frigerio usa la CTM como una caja política mientras Federación y Concordia siguen esperando

La decisión del presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Alejandro Daneri, de entregar una máquina oruga valuada en alrededor de 300 millones de pesos al municipio de La Paz volvió a encender la polémica sobre el destino de los fondos que administra el organismo.
Entre Rios17/07/2026 noticias entre rios

La pregunta es tan simple como contundente: ¿qué tiene que ver La Paz con los recursos que deberían destinarse a reparar el impacto de la represa de Salto Grande?.

 

Los departamentos Federación y Concordia fueron los más afectados por la construcción de la represa. Son sus costas las que sufren una erosión permanente, son sus comunidades las que esperan obras, infraestructura y maquinaria prometidas durante meses. Sin embargo, esas respuestas nunca llegan.

 

En cambio, los recursos aparecen donde la ley y el espíritu de la CTM no los priorizan.

 

Alejandro Daneri no es un funcionario más. Es el cuñado del gobernador Rogelio Frigerio y fue designado para administrar recursos que pertenecen a una región específica, no para repartirlos según conveniencias políticas.

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Mientras los vecinos de Federación observan cómo el río continúa avanzando sobre las costas y reclaman inversiones urgentes para mitigar los daños, la conducción de la CTM decide destinar cientos de millones de pesos fuera del área de afectación directa. Esa decisión no solo resulta difícil de explicar: representa una señal política muy preocupante sobre el uso de fondos públicos.

 

La CTM fue creada para compensar a las comunidades perjudicadas por la represa de Salto Grande. Desviar esos recursos hacia municipios que no integran esa zona genera un profundo sentimiento de injusticia y obliga a exigir explicaciones.

 

Si el Gobierno de Rogelio Frigerio sostiene esta decisión, deberá explicar por qué las promesas realizadas a Federación y Concordia quedaron archivadas mientras los recursos toman otro destino.

 

Los vecinos no necesitan discursos ni anuncios. Necesitan que los fondos de Salto Grande vuelvan a Salto Grande.

 

Porque cuando los recursos destinados a reparar una injusticia histórica terminan utilizándose con criterios políticos, ya no se habla de gestión: se habla de desviar el objetivo para el que esos fondos fueron creados.

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