CAFESG y la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande lanzaron un ciclo de capacitación sobre Salud Mental en Infancias y Adolescencias

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia y el CGE, lanzaron el ciclo de capacitación “Salud Mental de Infancias y Adolescencias en contextos actuales. Abordaje en el ámbito educativo y sociocomunitario”, destinado a equipos pedagógicos de instituciones educativas y sociales de cada ciudad.

La propuesta formativa surgió a partir de la interacción permanente de los organismos con los ámbitos educativos y comunitarios de la región, donde se ha identificado la necesidad prioritaria de generar espacios de formación y reflexión sobre estas problemáticas actuales.

El programa está diseñado con un fuerte enfoque preventivo y multidisciplinario, buscando acercar herramientas teóricas y prácticas para analizar las realidades de las niñeces, adolescencias y juventudes de hoy. A través de esta formación, se abordarán problemáticas psicosociales complejas y de alta relevancia social —como el suicidio, las violencias, el bullying y los consumos problemáticos, incluyendo las apuestas virtuales y el juego en red— con el objetivo de construir estrategias centradas en la prevención y la promoción de factores protectores.

El ciclo busca dotar de capacidades de intervención a quienes forman parte de los entornos cotidianos de los jóvenes y adultos y se desempeñan en instituciones sociales, educativas y comunitarias que cumplen un rol fundamental para su desarrollo, promoviendo herramientas para la prevención, la detección temprana y el acompañamiento ante situaciones de vulnerabilidad.

Cronograma de encuentros

En Concordia iniciaron este jueves 23 de julio y en San José comenzarán el 5 de agosto, mientras que en Federación se está coordinando la fecha de inicio que próximamente se dará a conocer. La modalidad es presencial y el ciclo constará de cinco encuentros de tres horas de duración en cada ciudad, distribuidos a lo largo de cinco meses. Las disertaciones serán dictadas por los reconocidos especialistas Lic. Cecilia Laderach y Lic. Sergio Brodsky, mientras que la coordinación general estará a cargo de la Prof. María Soledad Siegrist por parte del equipo técnico de CAFESG, con el apoyo de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande.

Presentación

Del acto de presentación formal del ciclo participaron el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, el presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, embajador Alegandro Daneri, el secretario de Salud de la provincia Dr. Daniel Valentinuz, director general de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia, Dr. Esteban Dávila, el intendente de la ciudad de San José, Gustavo Bastian, los miembros del Directorio de CAFESG, Pablo Canali y Martín Dri, el director Departamental de Escuelas de Concordia, Alejandro Ramírez y el de Federación, José Soto, entre otras autoridades municipales y provinciales.