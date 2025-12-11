El fin de semana ARRANCA LA COPA ENTRE RÍOS

Son cinco los equipos de Concordia que participan: Defensores de Nebel, Libertad, La Bianca, Colegiales y Unión de Villa Jardín. En el caso de La Bianca y Colegiales van a compartir la misma Zona 9, pero no se enfrentan en la primera fecha.

La particularidad de la primera fecha es que ningún equipo concordiense jugará de local, lo que puede representar un problema a futuro porque en la siguiente van a jugar todos de local y habrá que buscarles bien el día y horarios, como así también los escenarios.

La programación completa de la primera fecha salió ayer, y es la siguiente:

ZONA 1

Peñarol (Paraná) – Unión (Crespo)

Domingo 14/12 – 18 hs. Cancha de Peñarol

Arsenal (Viale) – Don Bosco (Paraná)

Sábado 13/12 – 18.30 hs. Cancha de Arsenal

ZONA 2

Newell’s (Victoria) – Peñarol (Basavilbaso)

Miércoles 17/12 – 20 hs. Cancha a confirmar

Sarmiento (Crespo) – Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó)

Domingo 14/12 – 19 hs. Cancha de Sarmiento

ZONA 3

Cultural (Crespo) – Defensores del Oeste (Basavilbaso)

Domingo 14/12 – 19.30 hs. Cancha de Cultural

El Porvenir (Santa Anita) – La Academia (General Galarza)

Sábado 13/12 – 20 hs. Cancha de El Porvenir

ZONA 4

Camba Cuá (Santa Elena) – Caballú (La Paz)

Domingo 14/12 – 17.30 hs. Cancha de Camba Cuá

ZONA 5

Deportivo Urdinarrain – Atlético Colonia Elía

Domingo 14/12 – 20.30 hs. Cancha de Deportivo Urdinarrian

Engranaje (CdU) – Deportivo San Marcial

Domingo 14/12 – 17.30 hs. Cancha de Engranaje

ZONA 6

Parque Sur (CdU) – Deportivo Ubajay

Sábado 13/12 – 19.30 hs. Cancha de Parque Sur

María Auxiliadora (CdU) – Juventud Urdinarrain

Domingo 14/12 – 18.30 hs. Cancha de María Auxiliadora

ZONA 7

Almagro (CdU) – Libertad (Concordia)

Sábado 14/12 – 19 hs. Cancha de María Auxiliadora

San José – Rivadavia (CdU)

Domingo 14/12 – 19 hs. Cancha de San José

ZONA 8

Atlético Liebig – Defensores de Nébel (Concordia)

Domingo 14/12 – 18 hs. Cancha de Atlético Liebig

Lanús (CdU) – Juventud Unida (Gualeguaychú)

Miércoles 17/12 – 21 hs. Cancha a confirmar

ZONA 9

La Florida (Chajarí) – La Bianca (Concordia)

Miércoles 17/12 – 21 hs. Cancha de La Florida

Cosmos (Federación) – Colegiales (Concordia)

Sábado 13/12 – 18 hs. Cancha de Cosmos

ZONA 10

1ro. de Mayo (Chajarí) – Unión (Concordia)

Lunes 15/12 – 20.45 hs. Cancha de 1ro. de Mayo

Independiente (VdR) – América (Federación)

Viernes 12/12 – 21 hs. Cancha de Independiente.