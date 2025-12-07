La ACADEMIA, Racing eliminó a Boca Juniors, jugará la final del Torneo Clausura

La Academia dio el golpe en La Bombonera y eliminó al Xeneize gracias a un gol de Maravilla Martínez a los 75 minutos y se clasificó a la final del Torneo Clausura, en la que espera por el ganador del duelo entre Gimnasia y Estudiantes, que jugarán el lunes la otra semifinal.

En un duelo intenso, sin espacios y parejo, el equipo que dirige Gustavo Costas fue el más insistente y encontró la única ventaja del juego con un centro de Gabriel Rojas a Maravilla Martínez, quien conectó de cabeza y envió la pelota al fondo del arco defendido por Agustín Marchesin.

De esta manera, Racing jugará el próximo sábado, desde las 21 horas en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero por una estrella más en el fútbol argentino.