La ACADEMIA, Racing eliminó a Boca Juniors, jugará la final del Torneo Clausura
Con un golazo de Adrián Maravilla Martínez en el segundo tiempo, la Racing le dio el golpe en La Bombonera y ahora espera por Gimnasia o Estudiantes
La Academia dio el golpe en La Bombonera y eliminó al Xeneize gracias a un gol de Maravilla Martínez a los 75 minutos y se clasificó a la final del Torneo Clausura, en la que espera por el ganador del duelo entre Gimnasia y Estudiantes, que jugarán el lunes la otra semifinal.
En un duelo intenso, sin espacios y parejo, el equipo que dirige Gustavo Costas fue el más insistente y encontró la única ventaja del juego con un centro de Gabriel Rojas a Maravilla Martínez, quien conectó de cabeza y envió la pelota al fondo del arco defendido por Agustín Marchesin.
De esta manera, Racing jugará el próximo sábado, desde las 21 horas en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero por una estrella más en el fútbol argentino.
El viernes 5 de diciembre se vivió una noche espectacular en el Club La Bianca, el TRI COLOR.
La Maratón de Reyes calienta motores y este año es de deñstacar que suma un diferencial estratégico para la comunidad runner: premiación exclusiva para grupos, equipos de running y clubes deportivos.
Una vez más la A C.P.C., ante las adversidades del clima, logró sacar adelante una prueba y el lago se vistió de fiesta con la segunda fecha del "Circuito Binacional de Triatlón Jeep" que se corrió en dos distancias, estándar y sprint.
En conferencia de prensa, el entrenador de Racing le dejó un mensaje al equipo que dirige Claudio Úbeda.
Libertad, único equipo concordiense que tenía chances de clasificar, cayó derrotado en Pronunciamiento ante el local, Depro, por 2 a 1 y de esta manera quedó eliminado de la competencia.
Barracas Central y Gimnasia La Plata disputaron los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, donde el equipo dirigido por Fernando Zaniratto se impuso por 2 a 0 gracias a los goles de Manuel Panaro y Franco Torres.
Pese a las malas condiciones meteorológicas y con un gran grupo de competidores, se corrió este domingo la 8° edición del Desafío KM 248 que tuvo como prueba las distancias de 38 y 72 kilómetros.
Una importante cantidad de equipos del ascenso apoyaron al presidente de la AFA en el medio de las tensiones con Estudiantes. Sin embargo, la Subcomisión de Filiales salió al cruce.
La antropóloga Isabel Bueno, con el apoyo de un equipo especializado de la UNAM, ha datado el documento resguardado por el Museo de Antropología, que se creía era un mapa del siglo XVI
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro absoluto y enérgico repudio al decreto del intendente Francisco Azcué, mediante el cual se pretende imponer un aumento brutal e injustificado de impuestos y tasas municipales.
Una Polonia abierta al mundo, impulsando cooperación, ciencia, industria y desarrollo. Polonia quiere trabajar, y por eso acciona.
La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa que el día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María, no habrá recolección de residuos.
El auge global del pistacho impulsa nuevas inversiones y acelera la expansión del cultivo en San Juan y otras provincias; productores y empresas buscan aprovechar un mercado en pleno crecimiento