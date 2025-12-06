No sólo se es campeón logrando un trofeo

La ACADEMIA, Racing eliminó a Boca Juniors, jugará la final del Torneo Clausura
Con un golazo de Adrián Maravilla Martínez en el segundo tiempo, la Racing le dio el golpe en La Bombonera y ahora espera por Gimnasia o Estudiantes
El viernes 5 de diciembre se vivió una noche espectacular en el Club La Bianca, el TRI COLOR.deportes06/12/2025 ByN
Allí se pudo observar a gurises muy jóvenes incorporarse a la gran familia del Box, mostraron su futuro muy promisorio.
Peleas duras y muy buenas, donde mostraron la preparación cada uno de los que subieron al ring, acatando también las directivas de sus respectivos rincones.
El titulo en esta oportunidad se lo llevó FEDERICO "LA MAQUINITA" BORDA, QUE DEMOSTRO QUE SE PUEDE SUBIR AL CUADRILATERO, DESPUES DE REALIZAR UN INTENSO ENTRENAMIENTO, (no estaba en juego nada más que su honor, recibió el intenso apoyo desde la “tribuna”. Su “gente” lo festejo a pleno como si ellos hubieran subido al ring y aguantado cada golpe.
Desde “pregonando” e “infobyn” te decimos gracias por tu esfuerzo querido FEDERICO, dejas una muy buena enseñanza “del que se puede, que nada es fácil en la vida”.
Buena la organización; buenas peleas; bien por la Comisión Municipal de Box; bien por la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad, Ivana Pérez; bien por los Jueces y Árbitros y muy bien por el público que acompaño la velada. Renglorapartedel Maricio "Mota"
Los resultados de la peleas fueron
La Maratón de Reyes calienta motores y este año es de deñstacar que suma un diferencial estratégico para la comunidad runner: premiación exclusiva para grupos, equipos de running y clubes deportivos.
Una vez más la A C.P.C., ante las adversidades del clima, logró sacar adelante una prueba y el lago se vistió de fiesta con la segunda fecha del "Circuito Binacional de Triatlón Jeep" que se corrió en dos distancias, estándar y sprint.
En conferencia de prensa, el entrenador de Racing le dejó un mensaje al equipo que dirige Claudio Úbeda.
Libertad, único equipo concordiense que tenía chances de clasificar, cayó derrotado en Pronunciamiento ante el local, Depro, por 2 a 1 y de esta manera quedó eliminado de la competencia.
Barracas Central y Gimnasia La Plata disputaron los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, donde el equipo dirigido por Fernando Zaniratto se impuso por 2 a 0 gracias a los goles de Manuel Panaro y Franco Torres.
Pese a las malas condiciones meteorológicas y con un gran grupo de competidores, se corrió este domingo la 8° edición del Desafío KM 248 que tuvo como prueba las distancias de 38 y 72 kilómetros.
Una importante cantidad de equipos del ascenso apoyaron al presidente de la AFA en el medio de las tensiones con Estudiantes. Sin embargo, la Subcomisión de Filiales salió al cruce.
La antropóloga Isabel Bueno, con el apoyo de un equipo especializado de la UNAM, ha datado el documento resguardado por el Museo de Antropología, que se creía era un mapa del siglo XVI
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro absoluto y enérgico repudio al decreto del intendente Francisco Azcué, mediante el cual se pretende imponer un aumento brutal e injustificado de impuestos y tasas municipales.
Una Polonia abierta al mundo, impulsando cooperación, ciencia, industria y desarrollo. Polonia quiere trabajar, y por eso acciona.
La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa que el día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María, no habrá recolección de residuos.
El auge global del pistacho impulsa nuevas inversiones y acelera la expansión del cultivo en San Juan y otras provincias; productores y empresas buscan aprovechar un mercado en pleno crecimiento