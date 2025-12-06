PREGONANDO PREGONANDO

No sólo se es campeón logrando un trofeo

El viernes 5 de diciembre se vivió una noche espectacular en el Club La Bianca, el TRI COLOR.

Allí se pudo observar a gurises muy jóvenes incorporarse a la gran familia del Box, mostraron su futuro muy promisorio.moche de bo en el tricolor (116)

Peleas duras y muy buenas, donde mostraron la preparación cada uno de los que subieron al ring, acatando también las directivas de sus respectivos rincones.moche de bo en el tricolor (128)

El titulo en esta oportunidad se lo llevó FEDERICO "LA MAQUINITA" BORDA, QUE DEMOSTRO QUE SE PUEDE SUBIR AL CUADRILATERO, DESPUES DE REALIZAR UN INTENSO ENTRENAMIENTO, (no estaba en juego nada más que su honor, recibió el intenso apoyo desde la “tribuna”. Su “gente” lo festejo a pleno como si ellos hubieran subido al ring y aguantado cada golpe.moche de bo en el tricolor (74)

Desde “pregonando” e “infobyn” te decimos gracias por tu esfuerzo querido FEDERICO, dejas una muy buena  enseñanza “del que se puede, que nada es fácil en la vida”.moche de bo en el tricolor (80)

Buena la organización; buenas peleas; bien por la Comisión Municipal de Box; bien por la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad, Ivana Pérez; bien por los Jueces y Árbitros y muy bien por el público que acompaño la velada. Renglorapartedel Maricio "Mota"infobynenllinea.caster.fm

Los resultados de la peleas fueron

  • *Hasta 54 kg.: Luis Vargas derrotó por puntos en fallo unánime a Franco Pereyra
    *Hasta 81 kg.: Jonathan Kloster (Concepción del Uruguay) venció por puntos en fallo dividido a Antonio Cataneo (Federal)
    *Hasta 54 kg.: Rubén "Charito" Maciel (Los Charrúas) derrotó por puntos en fallo unánime a Miguel "Aguijón" Espíndola
    *Hasta 54 kg. fem: María "Pampita" Rojas le ganó por puntos en fallo unánime a Guadalupe Altamirano
    *Hasta 91 kg.: Ayrton Sena batió por puntos a Sebastián Ugón (Concepción del Uruguay)
    *Hasta 56 kg.: Iván Araujo se impuso por puntos en fallo unánime a Yamil Camacho
    Categoría Pesados: Gustavo Vilches ganó por puntos en fallo unánime a Nahuel Vera (Feliciano)
    *Hasta 75 kg.: Federico "Maquinita" Borda celebró por puntos en fallo unánime ante Miguel Fein (Los Charrúas)
