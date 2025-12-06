No sólo se es campeón logrando un trofeo

Allí se pudo observar a gurises muy jóvenes incorporarse a la gran familia del Box, mostraron su futuro muy promisorio.

Peleas duras y muy buenas, donde mostraron la preparación cada uno de los que subieron al ring, acatando también las directivas de sus respectivos rincones.

El titulo en esta oportunidad se lo llevó FEDERICO "LA MAQUINITA" BORDA, QUE DEMOSTRO QUE SE PUEDE SUBIR AL CUADRILATERO, DESPUES DE REALIZAR UN INTENSO ENTRENAMIENTO, (no estaba en juego nada más que su honor, recibió el intenso apoyo desde la “tribuna”. Su “gente” lo festejo a pleno como si ellos hubieran subido al ring y aguantado cada golpe.

Desde “pregonando” e “infobyn” te decimos gracias por tu esfuerzo querido FEDERICO, dejas una muy buena enseñanza “del que se puede, que nada es fácil en la vida”.

Buena la organización; buenas peleas; bien por la Comisión Municipal de Box; bien por la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad, Ivana Pérez; bien por los Jueces y Árbitros y muy bien por el público que acompaño la velada. Renglorapartedel Maricio "Mota"

Los resultados de la peleas fueron