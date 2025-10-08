PREGONANDO PREGONANDO

El Negro Andante trae la Fábrica de Jingles a Concordia

El músico y artista “Negro Andante” llega a Concordia para ser parte de los festejos por los 12 años del Espacio Cultural Arandú. El “Secretario General de la Fábrica de Jingles” de Gelatina presentará su unipersonal musical de humor a base de jingles, el miércoles 15 de octubre.

Curiosidades08/10/2025 Juan Pablo Portugau
arandu
arandu

El músico integra la Mafia Jinglera, el grupo que cada semana le da vida a la Fábrica de Jingles en el streaming de Gelatina con Pedro Rosemblat. Se presentará en el Patio de Arandú el miércoles 15 dando inicio a los festejos con los que el Espacio Cultural celebrará 12 años de gestión cultural autogestiva.

Durante la cuarentena por la pandemia nacieron las “Canciones Compañeras”, en las que el artista reemplaza las letras de canciones populares por otras con contenidos de actualidad con un tinte humorístico y de militancia. Así nació el ya clásico “Hubo un tiempo que fui trosco”. Participó de “La Gran Estafa” por AM 750 y luego acompañó el nacimiento del streaming Gelatina y la Fábrica de Jingles, desde el 2023.negro andante

Además, integra la banda “La Simona y su Difamada Orquesta”, proyecto musical con más de 20 años de trayectoria, que supo telonear al ex Sumo, Alejandro Sokol. En el 2020, su primera canción como solista, "Estela", fue elegida por el productor Sergio Perata para homenajear a Estela de Carlotto en su cumpleaños N° 90. Entonces la grabó junto a León Gieco, Piero, Liliana Herrero, Raly Barrionuevo, Lisandro Aristimuño y Agustín Ronconi.

El show en Concordia del Negro Andante se realizará el miércoles 15 de octubre a las 21 hs en el Patio de Arandú (La Rioja 468).

Las entradas anticipadas se pueden comprar online en Passline, accediendo a diferentes descuentos (inclusive 4 entradas al precio de 3). En puerta, las entradas tendrán un valor mayor.

tinta verde

En este mes VUELVE “TINTA VERDE”

Edgardo Perafan
Curiosidades08/10/2025

En este mes de octubre vuelve a Concordia “Tinta Verde”, un espectáculo con lo mejor de la poesía y la música que casi podríamos decir que se ha transformado en un clásico. En este caso se van a presentar en Espacio Cultural Arandú, sito en La Rioja 468, el viernes 17 de octubre desde las 22 horas.

arandu

convenio stj s luna

Violencia familiar y contra la mujer: El STJ firmó un convenio con Municipalidad de Sauce Luna

STJ
Policiales08/10/2025

Con el fin de desarrollar un trabajo conjunto para la intervención en situaciones de violencia familiar y contra la mujer, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) y la Municipalidad de Sauce de Luna firmaron  un convenio marco de cooperación para fortalecer la red local, asegurando el principio de inmediatez que ha de garantizarse a las personas en situación de violencia en el marco de la normativa internacional, que impone a los diversos poderes del Estado intervenir cada uno desde el rol que detenta.

duatlñon ganador

Duatlón: EDUARDO PELICHERO CAMPEÓN 2025

pregonando
deportes07/10/2025

Villa del Rosario fue sede de la Gran Final del Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que coronó finalmente como Campeones a los concordienses Eduardo Pelichero y Ana María Brunini en un cierre espectacular para esta exitosa temporada.

peaje

“ENTRE RIOS ENTRE PEAJES”.

José Couceiro
Entre Rios08/10/2025

El acto de abrir los sobres, para concesionar 741 kilometros de rutas de la “Etapa 1”, de la Red Federal de Concesiones, integrada por el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, se trata de un proceso que definirá los operadores privados, para hacerse cargo del mantenimiento y explotación, en un tramo importante de rutas nacionales.