Las cuartas Jornadas de Ciencia y Tecnología 2025 (JorCyTec2025) se desarrollarán del 7 al 9 de octubre en el Aula Magna de la Facultad Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional, Salta 277.
La inversión en nutrición animal no se detiene
Una industria líder sigue adelante con el desembolso de USD15 millones para construir de cero una planta de núcleos y premezclas. “La puesta en marcha nos permitirá triplicar la producción y brindar alimentos concentrados más seguros y competitivos al productor”, afirma Marcelo Vilosio, de Biofarma.campo06/10/2025 Valor Carne
Biofarma, una empresa de nutrición animal con tres fábricas en Córdoba, está llevando adelante una inversión millonaria para triplicar la producción de núcleos y premezclas. El Ing. Agr. Marcelo Vilosio, Gerente General de la firma, explica por qué siguen adelante con un fuerte plan de crecimiento ante una ganadería que no está generando más kilos de carne y en medio de un escenario político turbulento.
“Si miramos la coyuntura, no hubiéramos invertido en los 45 años que llevamos en la industria. Y como empresa, tenemos una cultura de adelantarnos a las necesidades de la ganadería que, si bien no produce más, se está intensificando en forma sostenida. Esto demanda operar con alta tecnología y eficiencia para brindar productos seguros a precios competitivos”, dijo Vilosio, en diálogo con Valor Carne.
Por eso, “apostamos a crecer en el mercado interno y en la exportación con la inversión más importante de nuestra historia. La nueva planta será una de las más grandes de Latinoamérica”, subrayó.
Otra cuestión que los impulsa a invertir es ganar escala para bajar costos de producción, logística y transacciones. “El mercado es muy grande y tenemos una participación de aproximadamente 35% en premezclas y núcleos, a nivel nacional. Y la aspiración es lograr 10-15 puntos más”, aseguró. En cuanto a las ventas externas, empezaron hace años con pequeñas cantidades y hoy colocan el 12 a 13% de la producción en una decena de países de Latinoamérica.
“Tenemos empresas propias en Panamá y en Bolivia, en donde trabajan nuestros técnicos, y abastecemos mercados como el de Paraguay y Costa Rica, que también están intensificando sus planteos. Ahora, con esta inversión, la meta es duplicar las exportaciones”, adelantó.
Una fábrica de cero
El proyecto comenzó hace unos cuatro años, cuando Biofarma adquirió un predio en Antonio Giardi, Córdoba Capital. “Son cinco hectáreas, a mil metros del aeropuerto, o sea, una superficie importante como para tener todo en el mismo lugar y una ubicación estratégica, algo fundamental en términos de logística”, señaló Vilosio.
La construcción se inició con un edificio de oficinas corporativas que inauguraron hace un año y medio, y siguió con un nuevo laboratorio de control de calidad y con el área de servicios para el personal. “Hace seis meses empezamos a construir la planta”, detalló.
Esta infraestructura permitirá producir 17/18 mil toneladas mensuales de premezclas y demás, cuando ahora están en 7/8 mil toneladas. Además de su capacidad, el diferencial está en la tecnología: se procesará con equipos y maquinaria Bühler, la compañía suiza más reconocida a nivel mundial para esta industria.
¿Innovación? “Fundamentalmente, la automatización, la robótica, que será manejada por profesionales, ingenieros. La planta es en sí es una torre de treinta y cinco metros de altura, donde los productos van descendiendo verticalmente, entonces, no hay manipulación ni contaminantes. Esta automatización incluye el embolsado y el paletizado”, explicó.
Para Vilosio un aspecto clave para el ganadero es la calidad de excelencia. “Estas tecnologías fortalecen la seguridad alimentaria, algo que los feedlots eficientes valoran muchísimo. Nosotros vendemos una partecita muy chica de la ración, pero se trata de compuestos esenciales para mejorar la conversión y la salud general, que son cruciales para lograr altas ganancia de peso”, subrayó.
A esto se suma que la trazabilidad del producto se realizará mediante código de barras. “Será mucho más sencillo para el cliente rastrear la información y junto con la identificación individual, se abrirán oportunidades de negocio. Los mercados no solo quieren saber de dónde vino el novillo, sino qué comió; son las cosas que el mundo está pidiendo”, sostuvo.
Otro diferencial de la planta es que cuenta con suficiente lugar como para materias primas y productos terminados, lo que podría significar un beneficio adicional. “Estamos gestionando la posibilidad de hacer aduana acá mismo, o sea, habilitar un espacio como depósito fiscal y realizar operaciones aduaneras, controladas por ARCA”, reveló.
La firma importa directamente ciertos insumos y los contenedores llegan a Córdoba. “La idea es que podamos descargarlos dentro de la planta y regularizar la mercadería a medida que la vamos utilizando. Por ahí, la materia prima nos dura dos o tres meses, entonces, no sería necesario pagar los impuestos todos juntos, los iremos efectivizando de a poco, algo que financieramente es muy importante”, reveló, aludiendo a que “son pequeñas cosas que hacen a la competitividad, a poder brindar buenos precios”.
Hacia la puesta en marcha
En este punto, Vilosio se refirió al monto que implica la inversión, dado que la planta requiere unos USD12 millones y el proyecto completo, unos USD15 millones. “La mayor parte se hará con capitales propios, que logramos con la evolución de la empresa; y, seguramente, habrá un resto que tendrá financiamiento. Ahí sí miramos la coyuntura, las líneas de crédito están sujetas a lo que pase en octubre, después de las elecciones”, consideró.
La inauguración, prevista para mediados de 2026, también implica un desafío. “La puesta en marcha comenzará en julio-agosto, pero se demorará treinta o sesenta días. Seguiremos atendiendo la demanda desde nuestra planta de Boulevard De los Polacos y, a la vez, pondremos en funcionamiento la nueva. Es algo bastante complejo”, comentó.
Para finalizar, Vilosio retomó el potencial de la intensificación de la ganadería. “Es un proceso sostenido, imparable, más allá de la coyuntura. Vemos una enorme oportunidad en la mejora de la eficiencia de los feedlots y en su efecto derrame en la industria de nutrición animal. Logramos esta inversión gracias a los productores y queremos devolverles su confianza brindándoles más concentrados de calidad a precios competitivos”, concluyó.
Sigue detenida en Israel la diputada electa Celeste Fierro, tras haber participado de la Flotilla Sumud con destino a Gaza
La diputada electa del Frente de Izquierda permanece detenida. El FIT y la Liga Internacional Socialista y diferentes organizaciones y personalidades exigen su liberación inmediata y denuncian la acción como una violación del derecho internacional.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL VIERNES 10 DE OCTUBRE
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa a la comunidad que durante el feriado del próximo viernes 10 de octubre, correspondiente al domingo 12 de octubre,
El Vicedirector del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Luciano Challio, señaló que las retenciones cero duraron apenas tres días y afirmó que esa medida, solo benefició a exportadores y grandes acopiadores. “El productor, como en otros gobiernos, la vio pasar”, resumió.
🍅🍠 JORNADA HORTÍCOLA 2025 ..El futuro es hoy: construyendo juntos la horticultura del mañana
Importante jornada horticola organizada por dos importantes instituciones de la Regio, AIANER y el INTA Concordia
Lanzamiento Campaña Gruesa 2025/26 y Segundo Outlook del Mercosur
“LOS IMPUESTOS DISTORSIVOS SOBRE LA PRODUCCION DEBEN SER ELIMINADOS” EXPRESÓ RICARDO MARRA, PRESIDENTE DE LA BOLSA DE CEREALES
¿Quiénes serán los disertantes en CIVI 2025?
El Congreso Veterinario Internacional del Iguazú (CIVI) 2025 será el 3 y 4 de octubre. Expertos nacionales e internacionales abordarán temas de salud pública y enfermedades zoonóticas.
Bajo el slogan “Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) llevará a cabo una nueva Jornada a Campo en el Establecimiento La Lucrecia de San Salvador, Provincia de Entre Ríos (Acceso a Jubileo, Ruta Nacional 18 Km 190) el próximo jueves 16 de octubre de 2025.
Frigerio reafirmó el apoyo al campo en la Expo Rural de Concepción del Uruguay
El gobernador Rogelio Frigerio visitó este sábado la Expo Rural de Concepción del Uruguay, un evento que combina tradición e innovación.
84 mil toneladas
Registraron las exportaciones de carne vacuna en agosto.
Sesión explosiva en Diputados: la oposición busca aprobar la Ley de DNU, sancionar a Espert e interpelar a Karina Milei
No faltó nada. La oposición puso toda la carne al asador en la “mega sesión” que intentará llevar adelante el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, a pocas semanas de las elecciones.
Chau “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”: Javier Milei eliminó el feriado que decretó Cristina Kirchner
El Gobierno revirtió el cambio de nombre del 12 de octubre. A pesar de la controversia, habrá un fin de semana largo, ya que se dispuso un feriado puente.
MotoGP: el campeón Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en el GP de Indonesia
El español perdió el control tras un choque y tuvo un duro accidente que podría dejarlo con una fractura.
Fútbol local SANTA MARÍA DIO EL PASO AL FRENTE
Se acerca el final para el Torneo Clausura de Fútbol y a falta de dos fechas hay 8 equipos separados por sólo 3 puntos. Santa María fue el gran ganador de la fecha 9 porque con su triunfo ante Alberdi quedó sólo arriba en la tabla de posiciones con 16 puntos.
Argentina exportó 40 millones de toneladas de soja y el mercado busca equilibrio entre precios y divisas
La combinación de la presión de cosecha en Estados Unidos, las tensiones comerciales con China y los recientes cambios en las retenciones locales generan un escenario complejo para el agro argentino.