Diego Latorre hace su estreno como DT y ya arregló la llegada a su primer equipo
Diego Latorre ha sabido mantenerse ligado al fútbol desde su retiro. El campeón de América con la Selección Argentina en 1991, con paso por Boca, Racing, Fiorentina y Tenerife, entre otros clubes, se convirtió en uno de los comentaristas deportivos más reconocidos de América Latina y ahora decidió incursionar también en el mundo de la dirección técnica.deportes15/08/2025pregonando
Gambeta, como todavía lo apodan sus compañeros de trabajo en ESPN, está listo para tomar el mando de La Jaula Fútbol, equipo amateur de fútbol 7 en el que compite su hijo, que se encargó este jueves de presentarlo oficialmente a través de las redes sociales.
Admirador de Josep Guardiola y Arsene Wenger, Diego Latorre hará así su estreno en el mundo de la dirección técnica después de haber dedicado tiempo a completar los diferentes cursos habilitantes, tal vez pensando en alguna vez lanzarse a la aventura de comandar un plantel profesional.
Su ofrecimiento a colaborar con Ferro
Hace solo algunos días, Diego Latorre se ofreció en vivo a colaborar con Ferrocarril Oeste, club del que es hincha confeso por herencia familiar, para ayudarlo a superar la crisis futbolística e institucional que lo tiene comprometido con la posibilidad de descender a la tercera categoría del fútbol argentino.
“Ferro está en la decadencia. Estoy muy mal. Estoy a punto de empezar a promocionarme para resolver alguna cuestión”, dijo durante el programa F90 de ESPN después que el equipo perdiera 2-0 ante Arsenal y quedara hundido en la anteúltima posición de la Zona A de la Primera Nacional.
“¿Serías el técnico de Ferro?”, lo abordó de inmediato Sebastián Vignolo. “No, esto es mucho más profundo”, respondió. “¿Mánager?”, insistió el conductor. “Mánager, no sé. La realidad de Ferro me duelo mucho y haría lo que esté a mi alcance (para ayudar), desde el lugar que sea”, señaló.
Y agregó: “No puedo creer que cualquier equipo esté en Primera División y Ferro hace veintipico de años que está afuera. Un club ejemplar toda la vida, de dirigentes nobles, capaces, decentes… Me duele de verdad, no es que me quiero postular”.
ANSES septiembre 2025: cuánto aumentan jubilados, AUH y SUAF
Vialidad: rechazan nulidades y conceden recurso de Casación por decomiso millonario a Cristina Fernández de Kirchner
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 rechazó este jueves las nulidades solicitadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y concedió un recurso de Casación para impugnar la resolución que actualizó el monto del decomiso impuesto en la condena por la causa “Vialidad”
Imputaron a Javier Milei, Lilia Lemoine, el Gordo Dan y otros referentes libertarios por amenazas de muerte contra Julia Mengolini
Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, imputó al presidente Javier Milei y a un conjunto de funcionarios libertarios este jueves 14 de agosto por amenazar a la conductora y periodista Julia Mengolini, en la causa que la expanelista de C5N le inició al Presidente por “amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.
Ya se sabe cómo elegirá el Chelo Delgado a su acompañante en el fútbol de Boca: “La idea es…”
El Xeneize cambiará su estructura del fútbol y el ex jugador será el encargado de elegir al reemplazo de Serna y Cascini.
La decisión final de Marcelo Gallardo con los tres jugadores que borró del plantel de River
El entrenador separó a tres futbolistas y, como no encontraron una salida, tomó una contundente resolución de cara al futuro.
En Legerén LA VUELTA DEL ENDURO
Este sábado 9 y domingo 10 de agosto retorna el ruido y la emoción con el Campeonato Litoral Argentino de Enduro en la zona de Benito Legerén, denominado “Las 2 horas de Legerén”. La fecha es organizada por Peña 114 y tiene la fiscalización de ACIMDER-CAMOD.
El martes PRESENTARON LEY DE MECENAZGO
En la noche de este martes 5 de agosto, en el Centro de Convenciones, se llevó a cabo la presentación de la Ley de Mecenazgo, que impulsa la Secretaría de Deportes de la Provincia y que ya tiene media sanción en Diputados.
Liga de Básquet FERRO Y ESTUDIANTES GANARON
El día viernes pasado comenzó formalmente una nueva Liga Provincial Masculina de Básquetbol en nuestra provincia. Concordia participa con sus tres representantes más fuertes, es decir Estudiantes, Ferrocarril y Capuchinos integrando la Zona 3 del torneo
Juventud arriba SOLO TRES SE JUGARON
Durante el fin de semana que pasó, finalmente la Liga Concordiense de Fútbol no pudo jugar todo lo programado y apenas se pudieron disputar tres partidos de la Primera División B, correspondientes a la 17ª fecha del Torneo “Ramón Isla”.
Martes 5 en Concordia PRESENTAN LEY DE MECENAZGO
Este martes 5 de agosto se estará presentando la Ley de Mecenazgo en nuestra ciudad. El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Concordia, en el salón principal, y tendrá inicio a las 19 horas bajo la organización local de la Subsecretaría de Deportes, que encabeza la Licenciada Ivana Pérez, en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Provincia, que lidera Sebastián Uranga, quien obviamente que estará presente en el acto.
Si el clima lo permite EL FÚTBOL YA ESTÁ PROGRAMADO
La Liga Concordiense de Fútbol ha realizado algunas modificaciones en las fechas de la Primera División A y de la Primera División B para este fin de semana, para continuar con el calendario luego de la suspensión de toda la actividad que se dio el sábado 26 y el domingo 27 por el mal clima reinante.
Nuevos en la ganadería, crecen exportando
Proyectaron de cero la actividad para aprovechar los bajos del campo agrícola y se enfocaron en cortes de calidad con alto nivel de marmoleo, mediante acuerdos con productores de terneros. “Aprendimos a exportar hace tres años y hoy no damos abasto con los pedidos”, afirman desde Barlovento.
EL CHAMAMÉ SIN LETRA...
Una cosa que me llamaba la atención desde muy niño, eran los títulos de aquellas obras musicales; folclóricas en su mayoría, sobre todo del chamamé en sus distintos estilos.
CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Martínez Ballesteros Jorge Ignacio, propietario del inmueble ubicado en calle Pública sin N°, Cuenta Municipal N°3786/9 y/o responsable, por trámites de su interés.
El Concejo Deliberante aprueba el nuevo EMCONTUR y una intensa agenda de interés cultural y educativo
En la 19ª Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de Concordia, presidido por la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza y la presencia de los trece concejales, aprobó una serie de proyectos.
CODESAL y San Salvador afianzan lazos a través de la firma de un convenio
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y la Municipalidad de San Salvador rubricaron un convenio de colaboración mutua que tiene como objetivo desarrollar acciones conjuntas para promover el turismo, la recreación, el esparcimiento y la cultura.