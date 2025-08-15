Diego Latorre hace su estreno como DT y ya arregló la llegada a su primer equipo

Gambeta, como todavía lo apodan sus compañeros de trabajo en ESPN, está listo para tomar el mando de La Jaula Fútbol, equipo amateur de fútbol 7 en el que compite su hijo, que se encargó este jueves de presentarlo oficialmente a través de las redes sociales.

Admirador de Josep Guardiola y Arsene Wenger, Diego Latorre hará así su estreno en el mundo de la dirección técnica después de haber dedicado tiempo a completar los diferentes cursos habilitantes, tal vez pensando en alguna vez lanzarse a la aventura de comandar un plantel profesional.

Su ofrecimiento a colaborar con Ferro

Hace solo algunos días, Diego Latorre se ofreció en vivo a colaborar con Ferrocarril Oeste, club del que es hincha confeso por herencia familiar, para ayudarlo a superar la crisis futbolística e institucional que lo tiene comprometido con la posibilidad de descender a la tercera categoría del fútbol argentino.



“Ferro está en la decadencia. Estoy muy mal. Estoy a punto de empezar a promocionarme para resolver alguna cuestión”, dijo durante el programa F90 de ESPN después que el equipo perdiera 2-0 ante Arsenal y quedara hundido en la anteúltima posición de la Zona A de la Primera Nacional.

“¿Serías el técnico de Ferro?”, lo abordó de inmediato Sebastián Vignolo. “No, esto es mucho más profundo”, respondió. “¿Mánager?”, insistió el conductor. “Mánager, no sé. La realidad de Ferro me duelo mucho y haría lo que esté a mi alcance (para ayudar), desde el lugar que sea”, señaló.

Y agregó: “No puedo creer que cualquier equipo esté en Primera División y Ferro hace veintipico de años que está afuera. Un club ejemplar toda la vida, de dirigentes nobles, capaces, decentes… Me duele de verdad, no es que me quiero postular”.