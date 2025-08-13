PREGONANDO PREGONANDO

El 23 y 24 de octubre será inhábil judicial en el fuero Laboral

El Superior Tribunal de Justicia dispuso declarar de “interés judicial” el “IX Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos” . Ante el pedido del Colegio de la Abogacía resolvió declarar inhábil judicial para el fuero del Trabajo, los días 23 y 24 de octubre de 2025, con el objetivo de facilitar la concurrencia de quienes participen del encuentro.

Los integrantes de la magistratura, funcionariado y personal que no concurran a las actividades del Congreso , deberán asistir a cumplir con sus tareas habituales en sus respectivos organismos.

El “IX Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos”, se llevará a cabo durante esos días en el Centro Provincial de Convenciones, bajo el lema “Trabajo, Protección y Justicia Social: Desafíos del Derecho Laboral Entrerriano”, y reunirá a referentes del ámbito jurídico y académico para reflexionar, debatir y actualizar conocimientos sobre los retos actuales del Derecho del Trabajo en la provincia.

Las grandes empresas siguen remarcando precios.

Las grandes empresas de alimentos están entregando listas con subas de precios, por los aumentos del dólar, las tarifas y los combustibles; lo que llevaría -a partir de agosto- que el piso de la inflación sea del 2%.

Olicia de Entre rIOS informa

 Dirección General de Prevención y Seguridad Vial 
Policiales12/08/2025

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

Aspectos prácticos de la persecución penal de personas jurídicas

El próximo 21 de agosto a las 17, el abogado especialista en Derecho Penal, director de Crimint y becario de la Fundación Alexander von Humboldt; el Servicio Alemán de Intercambio Académico; la Sociedad Max Planck; y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España, Juan Pablo Montiel, dictará un webinar sobre los aspectos prácticos de la persecución penal de personas jurídicas.

Los trolls libertarios, denunciados por amenazas contra el Congreso

La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, presentó ayer una denuncia por "amenazas" e "intimidación pública", como había anticipado en plena sesión de la Cámara alta, por las publicaciones realizadas desde las redes sociales en cuentas asociadas a militantes libertarios contra el Congreso.

Reconstruir las rutas nacionales costará u$d 250 mil millones.

El ex coordinador de Vialidad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, el ing. Eduardo Plasencia, habló del estado de las rutas nacionales, a partir de un informe de la Dirección de Vialidad Nacional, y señaló que: “la reconstrucción demandará diez años”, “el estado de las rutas nacionales es crítico, sólo el 27% están en buen estado” (según lo expresó ésta semana a CADENA 3),.