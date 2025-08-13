El 23 y 24 de octubre será inhábil judicial en el fuero Laboral

Los integrantes de la magistratura, funcionariado y personal que no concurran a las actividades del Congreso , deberán asistir a cumplir con sus tareas habituales en sus respectivos organismos.

El “IX Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos”, se llevará a cabo durante esos días en el Centro Provincial de Convenciones, bajo el lema “Trabajo, Protección y Justicia Social: Desafíos del Derecho Laboral Entrerriano”, y reunirá a referentes del ámbito jurídico y académico para reflexionar, debatir y actualizar conocimientos sobre los retos actuales del Derecho del Trabajo en la provincia.