La CGT "rechazará de plano" una reforma laboral que "avasalle derechos"

De un tiempo a esta parte estamos caídos en un pozo. Literalmente.
Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la central sindical, dijo que “si quieren discutir discutamos el reparto de ganancias”Argentina12/11/2025 NA
La CGT "rechazará de plano" cualquier reforma laboral que "avasalle derechos" de los trabajadores, y reclamó un "diálogo tripartito" con el Gobierno, según lo afirmó hoy Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), uno de los tres secretarios generales de la central sindical.
El gremialista reconoció que no hay una propuesta oficial sobre la reforma, pero sostuvo que si bien "hasta ahora son todos trascendidos”, se trata de informaciones “que salen del lado del Gobierno", según puntualizó en diálogo con Splendid AM 990.
Enfatizó que si el Gobierno concreta propuestas como las que mencionan los medios de comunicación, desde la CGT "lo vamos a rechazar de plano" y advirtió: "no vamos a permitir que se avasallen los derechos adquiridos", entre los que destacó a “los convenios colectivos de trabajo".
Para Jerónimo, es necesario un "ámbito de diálogo tripartito" con el Gobierno, que hasta ahora "no ha existido", y enfatizó que "si quieren discutir, discutamos todo, una negociación laboral con más derechos, no con menos derechos, discutamos el reparto de ganancias", subrayó.
Consideró, además, que para la Argentina “el problema no es la reforma laboral, sino que la actividad económica está totalmente en recesión, totalmente parada", y explicó que debido a ello “el mercado interno no está generando consumo”.
El sindicalista criticó también la política salarial impulsada por el Gobierno, y señaló: "Si pisás las paritarias al 1% y el costo de vida aumenta el 2,4%, 2,8% y la carne el 10%, no hay manera de recomponer la economía".
Jerónimo denunció también la pérdida de "arriba de 230.000 puestos de trabajo" y el cierre de "10.000 Pymes" en el último año, y propuso discutir una "reforma impositiva", y la "mejora de la infraestructura" para atraer empresas al interior del país.
La Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético (ACAD) y el área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Alimentación a través de su programa UNER Saludable, invitan a la comunidad en general, a participar de la actividad presencial Conversatorio Sobre Diabetes.
Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.
Así lo expresó la diputada y ex gobernadora a la salida del encuentro con el ex mandatario nacional y líder del partido
Los principales dirigentes del PRO se reunirán este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, en la sede nacional del partido ubicada en la calle Balcarce, en el marco del Consejo Nacional de la fuerza política.
A Cristina Kirchner le gusta escribir largas cartas en sus redes sociales, explosivas como las del ya olvidado Unabomber.
COMITÉ NACIONAL DE DEFENSA DEL USUARIO VIAL Falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales por “falso peaje”
El incremento mensual estuvo impulsado por vivienda, alimentos, transporte, salud y gastronomía, según el Instituto de Estadística y Censos porteño
El gobierno bonaerense liderado por Axel Kicillof dejó entrever su malestar por la carta de la expresidenta Cristina Kirchner que acusó al gobernador por la derrota electoral del pasado domingo, en especial por la decisión de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales.
El avance de las licitaciones, de la Red Federal de Concesiones de rutas nacionales, despertó críticas al cobro de ‘peaje en rutas’.
La presidente del Senado respondió críticas y apoyos en su última publicación en Instagram. De nuevo, la relación con los hermanos Milei estuvo en el centro de la escena
España, Italia, Grecia y Chipre son considerados como países "bajo presión migratoria" por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.
En un Gigante Verde repleto, el Club Estudiantes Concordia derrotó 68 a 55 a Ferrocarril y se clasificó a los octavos de final de la Liga Provincial de básquet masculina cerrando la serie 2 a 1. Martín Fagalde con 19 puntos fue el goleador del encuentro.
