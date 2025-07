Matías Martiarena: “Tener garrapatas no es un delito, sí un gran problema que hay que denunciar”

Martiarena señaló: “Tenemos una complicación importante en la región, y esto también incluye a la República Oriental del Uruguay, donde el ministro de Producción del país vecino manifestó que “hay que tomar el toro por las astas”. Entre Ríos cuenta con un plan superador en este sentido”. Acotó que, “según lo que hemos conversado con funcionarios, vemos que en otras provincias también se están tomando cartas en el asunto, dentro del marco de un plan que se busca aplicar en esos territorios”.

El dirigente federado, que también integra el Consejo de la Fundación contra la Lucha de Fiebre Aftosa (Fucofa), destacó que la fundación tiene registro de “novecientos campos con garrapata, aunque sabemos que el número real es mayor”.

Remarcó además la importancia de “trabajar mancomunadamente con los productores. Tener garrapatas no es un delito, sí un gran problema. Se trata de un ectoparásito que no conoce límites geográficos, fronteras ni alambrados. Esto se nota en una provincia como Entre Ríos, que no cuenta con una infraestructura ideal. Y entendemos que no se combate únicamente con productos”.

Martiarena subrayó que para dar un abordaje serio y poder erradicarla, “es indispensable saber con exactitud cuántos campos están infectados. Desde Fucofa, y también desde los gobiernos provincial y nacional, se están haciendo todos los esfuerzos para detectarla, pero si no contamos con el total acompañamiento de los productores, la tarea se torna muy compleja”.

Finalmente, expresó que se planteó como meta “llegar a marzo del año que viene con el relevamiento de muchos campos que hoy están en tratamiento. Además, se está trabajando en la creación de una infraestructura que permita optimizar los recursos disponibles y, en consecuencia, obtener mejores resultados”.