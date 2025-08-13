La eliminación de las retenciones a la minería representa una burla al sector productivo

Además, la entidad volvió a manifestar su preocupación por el desguace del INTA, que en Entre Ríos tiene una importante presencia en actividades sustantivas, en especial nuestras economías regionales.

Por otra parte, se avanzó con un amplio debate sobre el esquema de arrendamientos rurales en la provincia, análisis que continuara sumando a distintos sectores que puedan aportar ideas para buscar soluciones reales a esta grave problemática para la mayoría los pequeños y medianos agricultores.















