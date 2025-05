. Es una cancha difícil para todos, por lo que Salto Grande deberá redoblar esfuerzos para salir airoso y cosechar los tres puntos. Justamente Juventud Unida confía en su localía y en el aliento de su gente para tratar de ganar el partido y continuar arriba. Por su parte, el otro líder, Ferrocarril, estará jugando ante Athletic en cancha de La Bianca, este sábado, y también tiene un duro escollo para conseguir los tres puntos.

La programación completa es la siguiente:

FECHA 10 – Primera División “B”

SÁBADO 31 DE MAYO

Cancha de Villa Zorraquín

13:00hs – Unión vs San Martín / RESERVA

14:30hs – Unión vs San Martín / SUB 17



Cancha de La Bianca

13:30hs – Zorraquín vs M. Rosch / PRIMERA

16:00hs – Ferrocarril vs Athletic / PRIMERA



Cancha de Sarmiento

13:00hs – Wanderer´s vs El Olimpo / SUB 17

14:30hs – Wanderer´s vs El Olimpo / RESERVA

16:00hs – Wanderer´s vs El Olimpo / PRIMERA



Estadio Ciudad de Concordia

19:00hs – Unión vs San Martín / PRIMERA



DOMINGO 1 DE JUNIO

Cancha de Sarmiento

12:30hs – Sarmiento vs Estudiantes / SUB 17

14:00hs – Sarmiento vs Estudiantes / RESERVA

16:00hs – Sarmiento vs Estudiantes / PRIMERA



Cancha de Villa Zorraquín

13:00hs – Zorraquín vs M. Rosch / SUB 17

14:30hs – Zorraquín vs M. Rosch / RESERVA



Cancha de Los Charrúas

12:30hs – Los Charrúas vs Ancel / SUB 17

14:00hs – Los Charrúas vs Ancel / RESERVA

16:00hs – Los Charrúas vs Ancel / PRIMERA



Cancha de Juventud Unida de Benito Legeren

12:30hs – Juv. Unida vs Salto Grande / SUB 17

14:00hs – Juv. Unida vs Salto Grande / RESERVA

16:00hs – Juv. Unida vs Salto Grande / PRIMERA



Cancha de Santa María de Oro

10:00hs – Ferrocarril vs Athletic / SUB 17

11:30hs – Ferrocarril vs Athletic / RESERVA