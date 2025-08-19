Masculino y Femenino Cadetes SE JUEGA EL NACIONAL DE HANDBALL

Las sedes que tendrá el torneo son el Gimnasio de la Escuela Comercio 1, sobre calle Pellegrini, el de Capuchinos, sito en calle Salto Uruguayo y como suplente el Polideportivo UNER, en Monseñor Tavella 1424.

Quienes participan del torneo son jugadores nacidos en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, estando las delegaciones conformadas por 18 integrantes y cuatro auxiliares por equipo, según las pautas impuestas por las autoridades del torneo. Y también hace hincapié que los entrenadores deben ser Nivel 2 homologados por la ENEHA.

El torneo ha sido dividido en cuatro zonas las que están conformadas de la siguiente manera:

Zona A: Central Entrerriano, EM Baradero y Club Universitario.

Zona B: Club Deportivo Social, Club Barrio Parque y Don Bosco.

Zona C: Club 25 de Mayo, Club del Gran Rosario y Club Belgrano.

Zona D: Club Río Negro, Club Ferrocarril (Fed. Entrerriana) y CIEF (FECOBAL).

EL FIXTURE MASCULINO

El programa de partidos ha ya sido conformado y quedó así:

VIERNES 22 DE AGOSTO

Cancha Escuela Comercio

10.00hs: Central Entrerriano vs. Universitario.

Cancha de Capuchinos

10.00hs: Club Social vs. Don Bosco.

Cancha Escuela Comercio

12.40hs: Río Negro vs. CIEF.

Cancha de Capuchinos

12.40hs: 25 de Mayo vs. Club Belgrano.

Cancha de Escuela Comercio

15.20hs: Club Universitario vs. Baradero.

Cancha de Capuchinos

15.20hs: Club Barrio Parque vs. Don Bosco.

Cancha Escuela Comercio

18.00hs: Ferrocarril vs. CIEF.

Cancha de Capuchinos

18.00hs: Club Belgrano vs. Gran Rosario.

SABADO 23 DE AGOSTO

Cancha Escuela Comercio

09.00hs: Central Entrerriano vs. Baradero.

Cancha de Capuchinos

09.00hs: Club Social vs. Barrio Parque.

Cancha Escuela Comercio

11.40hs: Río Negro vs. Ferrocarril.

Cancha de Capuchinos

11.40hs: 25 de Mayo vs. Gran Rosario.

Cancha Escuela Comercio

14.20hs: Tercero Zona A vs. Tercero Zona D. Partido 25.

Cancha de Capuchinos

14.20hs: Tercero Zona B vs. Tercero Zona C. Partido 26.

Cancha Escuela Comercio

17.00hs: Segundo Zona A vs. Segundo Zona D. Partido 29.

Cancha de Capuchinos

17.00hs: Segundo Zona B vs. Segundo Zona C. Partido 30.

Cancha de Capuchinos

21.00hs: Primero Zona B vs. Primero Zona C. Partido 35.

Cancha Escuela Comercio

21.00hs: Primero Zona A vs. Primero Zona D. Partido 36.

DOMINGO 24 DE AGOSTO

Cancha de Capuchinos

09.00hs: Perdedor Partido 25 vs. Perdedor Partido 26.

Cancha Escuela Comercio

10.20hs: Ganador Partido 29 vs. Ganador Partido 30.

Cancha de Capuchinos

11.40hs: Ganador Partido 25 vs. Ganador Partido 26.

Cancha de Capuchinos

13.00hs: Perdedor Partido 29 vs. Perdedor Partido 30.

Cancha Escuela Comercio

14.20hs: Perdedor Partido 35 vs. Perdedor Partido 36.

Cancha Escuela Comercio

17.00hs: Ganador Partido 35 vs. Ganador Partido 36.

EN FEMENINO

Zona A: Municipalidad de Alta Gracia, Capuchinos y Club Universitario.

Zona B: Club 25 de Mayo, Arroyito y Club Belgrano Cba.

Zona C: Club Ferrocarril, Río Negro y Belgrano.

Zona D: Independiente Santo Tomé, Atlético Sagrado Corazón y Don Bosco.

EL FIXTURE

VIERNES 22 DE AGOSTO

Cancha Escuela Comercio

11.20hs: Alta Gracia vs. Universitario.

Cancha de Capuchinos

11.20hs: 25 de Mayo vs. Arroyito.

Cancha Escuela Comercio

14.00hs: Río Negro vs. Belgrano.

Cancha de Capuchinos

14.00hs: Independiente vs. Don Bosco.

Cancha de Capuchinos

16.40hs: Universitario vs. Capuchinos.

Cancha Escuela Comercio

16.40hs: Belgrano Cba. vs. Arroyito.

Cancha Escuela Comercio

19.20hs: Ferrocarril vs. Belgrano.

Cancha de Capuchinos

19.20hs: Sagrado Corazón vs. Don Bosco.

SABADO 23 DE AGOSTO

Cancha de Capuchinos

10.20hs: Alta Gracia vs. Capuchinos

Cancha Escuela Comercio

10.20hs: 25 de Mayo vs. Belgrano.

Cancha Escuela Comercio

13.00hs: Ferrocarril vs. Rio Negro.

Cancha de Capuchinos

13.00hs: Independiente vs. Sagrado Corazón.

Cancha Escuela Comercio

15.40hs: Tercero Zona B vs. Tercero Zona C. Partido 27.

Cancha de Capuchinos

15.40hs: Tercero Zona A vs. Tercero Zona D. Partido 28.

Cancha Escuela Comercio

18.20hs: Segundo Zona B vs. Segundo Zona C. Partido 31.

Cancha de Capuchinos

18.20hs: Segundo Zona A vs. Segundo Zona D. Partido 32.

Cancha Escuela Comercio

19.40hs: Primero Zona B vs. Primero Zona C. Partido 33.

Cancha de Capuchinos

19.40hs: Primero Zona A vs. Primero Zona D. Partido 34.

DOMINGO 24 DE AGOSTO

Cancha Escuela Comercio

09.00hs: Ganador Partido 27 vs. Ganador Partido 28.

Cancha de Capuchinos

10.20hs: Perdedor Partido 27 vs. Perdedor Partido 28.

Cancha Escuela Comercio

11.40hs: Ganador Partido 31 vs. Ganador Partido 32.

Cancha Escuela Comercio

13.00hs: Perdedor Partido 33 vs. Perdedor Partido 34.

Cancha de Capuchinos

14.20hs: Perdedor Partido 31 vs. Perdedor Partido 32.

Cancha Escuela Comercio

15.40hs: Ganador Partido 33 vs. Ganador Partido 34.

En ambos casos, Masculino y Femenino, el Campeón obtendrá una plaza para el Nacional C de 2026.