Masculino y Femenino Cadetes SE JUEGA EL NACIONAL DE HANDBALL

Sergio Palazzo arremetió contra la CGT: "Cuando la gente habla mal de ellos, tienen razón"
“El sindicalismo tiene que asumir un rol más visible en la calle. La gente tiene razón cuando pide un sindicalismo más activo.
Del viernes 22 al domingo 24 de agosto se disputará en Concordia el Nacional de Handball Fase 1 para Cadetes, organizado por la Federación Entrerriana de este deporte. El mismo se jugará en Masculino y Femenino.deportes19/08/2025 Edgardo Perafan
Las sedes que tendrá el torneo son el Gimnasio de la Escuela Comercio 1, sobre calle Pellegrini, el de Capuchinos, sito en calle Salto Uruguayo y como suplente el Polideportivo UNER, en Monseñor Tavella 1424.
Quienes participan del torneo son jugadores nacidos en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, estando las delegaciones conformadas por 18 integrantes y cuatro auxiliares por equipo, según las pautas impuestas por las autoridades del torneo. Y también hace hincapié que los entrenadores deben ser Nivel 2 homologados por la ENEHA.
El torneo ha sido dividido en cuatro zonas las que están conformadas de la siguiente manera:
Zona A: Central Entrerriano, EM Baradero y Club Universitario.
Zona B: Club Deportivo Social, Club Barrio Parque y Don Bosco.
Zona C: Club 25 de Mayo, Club del Gran Rosario y Club Belgrano.
Zona D: Club Río Negro, Club Ferrocarril (Fed. Entrerriana) y CIEF (FECOBAL).
EL FIXTURE MASCULINO
El programa de partidos ha ya sido conformado y quedó así:
VIERNES 22 DE AGOSTO
Cancha Escuela Comercio
10.00hs: Central Entrerriano vs. Universitario.
Cancha de Capuchinos
10.00hs: Club Social vs. Don Bosco.
Cancha Escuela Comercio
12.40hs: Río Negro vs. CIEF.
Cancha de Capuchinos
12.40hs: 25 de Mayo vs. Club Belgrano.
Cancha de Escuela Comercio
15.20hs: Club Universitario vs. Baradero.
Cancha de Capuchinos
15.20hs: Club Barrio Parque vs. Don Bosco.
Cancha Escuela Comercio
18.00hs: Ferrocarril vs. CIEF.
Cancha de Capuchinos
18.00hs: Club Belgrano vs. Gran Rosario.
SABADO 23 DE AGOSTO
Cancha Escuela Comercio
09.00hs: Central Entrerriano vs. Baradero.
Cancha de Capuchinos
09.00hs: Club Social vs. Barrio Parque.
Cancha Escuela Comercio
11.40hs: Río Negro vs. Ferrocarril.
Cancha de Capuchinos
11.40hs: 25 de Mayo vs. Gran Rosario.
Cancha Escuela Comercio
14.20hs: Tercero Zona A vs. Tercero Zona D. Partido 25.
Cancha de Capuchinos
14.20hs: Tercero Zona B vs. Tercero Zona C. Partido 26.
Cancha Escuela Comercio
17.00hs: Segundo Zona A vs. Segundo Zona D. Partido 29.
Cancha de Capuchinos
17.00hs: Segundo Zona B vs. Segundo Zona C. Partido 30.
Cancha de Capuchinos
21.00hs: Primero Zona B vs. Primero Zona C. Partido 35.
Cancha Escuela Comercio
21.00hs: Primero Zona A vs. Primero Zona D. Partido 36.
DOMINGO 24 DE AGOSTO
Cancha de Capuchinos
09.00hs: Perdedor Partido 25 vs. Perdedor Partido 26.
Cancha Escuela Comercio
10.20hs: Ganador Partido 29 vs. Ganador Partido 30.
Cancha de Capuchinos
11.40hs: Ganador Partido 25 vs. Ganador Partido 26.
Cancha de Capuchinos
13.00hs: Perdedor Partido 29 vs. Perdedor Partido 30.
Cancha Escuela Comercio
14.20hs: Perdedor Partido 35 vs. Perdedor Partido 36.
Cancha Escuela Comercio
17.00hs: Ganador Partido 35 vs. Ganador Partido 36.
EN FEMENINO
Zona A: Municipalidad de Alta Gracia, Capuchinos y Club Universitario.
Zona B: Club 25 de Mayo, Arroyito y Club Belgrano Cba.
Zona C: Club Ferrocarril, Río Negro y Belgrano.
Zona D: Independiente Santo Tomé, Atlético Sagrado Corazón y Don Bosco.
EL FIXTURE
VIERNES 22 DE AGOSTO
Cancha Escuela Comercio
11.20hs: Alta Gracia vs. Universitario.
Cancha de Capuchinos
11.20hs: 25 de Mayo vs. Arroyito.
Cancha Escuela Comercio
14.00hs: Río Negro vs. Belgrano.
Cancha de Capuchinos
14.00hs: Independiente vs. Don Bosco.
Cancha de Capuchinos
16.40hs: Universitario vs. Capuchinos.
Cancha Escuela Comercio
16.40hs: Belgrano Cba. vs. Arroyito.
Cancha Escuela Comercio
19.20hs: Ferrocarril vs. Belgrano.
Cancha de Capuchinos
19.20hs: Sagrado Corazón vs. Don Bosco.
SABADO 23 DE AGOSTO
Cancha de Capuchinos
10.20hs: Alta Gracia vs. Capuchinos
Cancha Escuela Comercio
10.20hs: 25 de Mayo vs. Belgrano.
Cancha Escuela Comercio
13.00hs: Ferrocarril vs. Rio Negro.
Cancha de Capuchinos
13.00hs: Independiente vs. Sagrado Corazón.
Cancha Escuela Comercio
15.40hs: Tercero Zona B vs. Tercero Zona C. Partido 27.
Cancha de Capuchinos
15.40hs: Tercero Zona A vs. Tercero Zona D. Partido 28.
Cancha Escuela Comercio
18.20hs: Segundo Zona B vs. Segundo Zona C. Partido 31.
Cancha de Capuchinos
18.20hs: Segundo Zona A vs. Segundo Zona D. Partido 32.
Cancha Escuela Comercio
19.40hs: Primero Zona B vs. Primero Zona C. Partido 33.
Cancha de Capuchinos
19.40hs: Primero Zona A vs. Primero Zona D. Partido 34.
DOMINGO 24 DE AGOSTO
Cancha Escuela Comercio
09.00hs: Ganador Partido 27 vs. Ganador Partido 28.
Cancha de Capuchinos
10.20hs: Perdedor Partido 27 vs. Perdedor Partido 28.
Cancha Escuela Comercio
11.40hs: Ganador Partido 31 vs. Ganador Partido 32.
Cancha Escuela Comercio
13.00hs: Perdedor Partido 33 vs. Perdedor Partido 34.
Cancha de Capuchinos
14.20hs: Perdedor Partido 31 vs. Perdedor Partido 32.
Cancha Escuela Comercio
15.40hs: Ganador Partido 33 vs. Ganador Partido 34.
En ambos casos, Masculino y Femenino, el Campeón obtendrá una plaza para el Nacional C de 2026.
Imaginemos una historia distópica. En un departamento no demasiado sofisticado de la Ciudad, en un barrio de clase media venida a menos, un hombre roto enfrenta una profunda depresión. Tan hondo es el pozo de oscuridad en el que cayó que empieza a tener lo que algún especialista llamaría una alucinación: cree recibir visitas del mismísimo Dios, que le asegura que su “misión” es ser Presidente en tan sólo tres años.
Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, una vez más, como hace 30 años, honrando aquel No A La Privatización de Salto Grande, nos pronunciamos ante las afirmaciones proferidas por el candidato a Senador Joaquín Benegas Lynch.
Estudiantes y Ferrocarril son punteros e invictos en la Zona 3 de la Liga de Mayores de Básquetbol, tras disputarse el fin de semana la tercera fecha.
Este viernes el Gigante Verde del Club Estudiantes se viste con las mejores galas, con la vuelta del Boxeo Profesional a Concordia. Una velada que tendrá diferentes atractivos y boxeadores de los denominados “Taquilleros” para el deleite de los amantes de este deporte.
En medio de la crisis institucional, el Ciclón recibió un golpe letal por una deuda millonaria.
En la Primera División B, Torneo Ramón Isla, la Liga Concordiense de Fútbol decidió jugar sólo los partidos pendientes de la fecha 17 que no pudieron disputarse por el mal clima en su momento, habiéndose jugado sólo tres partidos de esa jornada.
San Lorenzo de Villa Adela se transformó en el único puntero del Torneo Clausura de la Liga Concordiense de Fútbol, al jugarse este fin de semana la cuarta fecha.
La Asociación Concordiense Amigos del MTB y su Comisión Directiva, informa a todos sus competidores que el domingo 24 de agosto, y tal como se lo viene anunciando desde hace varias semanas,
A diferencia de Chicho Serna, Cascini se fue de Boca sin pedir disculpas, sin autocrítica y amenazando al periodismo. Y mirá que, cuando estabas de este lado, eras picante...
En la noche del pasado jueves, River igualó 0-0 ante Libertad de Paraguay y dejó pasar la oportunidad de irse con ventaja en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
En un contexto donde la confianza en las instituciones sanitarias está bajo la lupa, la comunidad de Concordia reconoce públicamente a la doctora María Florencia Prieto, infectóloga y ex subsecretaria de Salud municipal, por su trayectoria, compromiso y valentía en la defensa de la salud pública.
El Partido Justicialista de la ciudad de Federación, este fin de semana, celebró el Día de la Niñez en su sede, compartiendo una hermosa jornada con los más pequeños. Hubo inflables, juegos, música, merienda y regalitos para que cada niño y niña disfrute de su día con alegría.
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la 81° Exposición Rural de Federal, organizada por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), donde reafirmó el rol clave del sector productivo.
Las Defensorías del Pueblo de Córdoba, Santa Fe y Paraná, en representación de Entre Ríos, conformaron la mesa de trabajo de Defensorías del Pueblo de la Región Centro, un espacio destinado a fortalecer la cooperación institucional y la defensa de los derechos humanos.