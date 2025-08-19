Bombazo en el fútbol argentino por el pedido de quiebra de San Lorenzo: los millones que tendrá que pagar para evitarla

Sergio Palazzo arremetió contra la CGT: "Cuando la gente habla mal de ellos, tienen razón"
“El sindicalismo tiene que asumir un rol más visible en la calle. La gente tiene razón cuando pide un sindicalismo más activo.
En medio de la crisis institucional, el Ciclón recibió un golpe letal por una deuda millonaria.
Este lunes, la crisis institucional de San Lorenzo recibió un golpe letal. La Cámara Comercial (Sala C) revocó una resolución de primera instancia y dio lugar a la solicitud presentada semanas atrás por el fondo suizo AIS Investment Fund, con sede en Luxemburgo, el cual reclama el pago de una deuda millonaria contra la entidad azulgrana.
El monto exigido asciende a 5,2 millones de dólares, aunque según pudo saber Bolavip, la cifra podría elevarse a más de 7 millones. No obstante, en el club todavía existe un resquicio al cual se aferran: el fallo de la Justicia remarca que San Lorenzo tendrá la posibilidad de apelar y darle paso a eventuales negociaciones para alcanzar un acuerdo con el fondo suizo. Aunque con una condición: tiene un plazo de cinco días hábiles.
La deuda corresponde a un préstamo contraído por el Ciclón en 2019, durante la gestión de Marcelo Tinelli. El mismo se habría resuelto en dos plazos: primero recibió 2.5 millones y, posteriormente, le fueron transferidos 1.5 millones correspondientes al traspaso de Adolfo Gaich a Rusia. Pero San Lorenzo nunca devolvió el dinero y el tiempo transcurrido incrementó el monto adeudado.
Vale remarcar que, en un primer momento, el club había pactado un plan de pago con el fondo, sin embargo, no cumplió con el arreglo y la actual dirigencia tampoco brindó una respuesta al respecto. En consecuencia, y como última instancia, AIS llevó el caso a la Justicia, donde este 18 de agosto fallaron a su favor. En el dictamen se deja en claro que “el pedido de quiebra es una denuncia de insolvencia que no tiene por finalidad ni objeto canalizar el cobro de un crédito individual”, sino que tiene como objetivo la “cesación de pagos“.
En síntesis, San Lorenzo no se encuentra oficialmente en quiebra. Por el momento, el proceso judicial mantiene en pie dicha solicitud, pero aún no se encuentra firme ni definitivo. Ahora, la pelota queda del lado del club de Boedo, que deberá buscar una salida para evitar que el expediente avance hacia un escenario más complejo.
Imaginemos una historia distópica. En un departamento no demasiado sofisticado de la Ciudad, en un barrio de clase media venida a menos, un hombre roto enfrenta una profunda depresión. Tan hondo es el pozo de oscuridad en el que cayó que empieza a tener lo que algún especialista llamaría una alucinación: cree recibir visitas del mismísimo Dios, que le asegura que su “misión” es ser Presidente en tan sólo tres años.
Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, una vez más, como hace 30 años, honrando aquel No A La Privatización de Salto Grande, nos pronunciamos ante las afirmaciones proferidas por el candidato a Senador Joaquín Benegas Lynch.
Estudiantes y Ferrocarril son punteros e invictos en la Zona 3 de la Liga de Mayores de Básquetbol, tras disputarse el fin de semana la tercera fecha.
Del viernes 22 al domingo 24 de agosto se disputará en Concordia el Nacional de Handball Fase 1 para Cadetes, organizado por la Federación Entrerriana de este deporte. El mismo se jugará en Masculino y Femenino.
Este viernes el Gigante Verde del Club Estudiantes se viste con las mejores galas, con la vuelta del Boxeo Profesional a Concordia. Una velada que tendrá diferentes atractivos y boxeadores de los denominados “Taquilleros” para el deleite de los amantes de este deporte.
En la Primera División B, Torneo Ramón Isla, la Liga Concordiense de Fútbol decidió jugar sólo los partidos pendientes de la fecha 17 que no pudieron disputarse por el mal clima en su momento, habiéndose jugado sólo tres partidos de esa jornada.
San Lorenzo de Villa Adela se transformó en el único puntero del Torneo Clausura de la Liga Concordiense de Fútbol, al jugarse este fin de semana la cuarta fecha.
La Asociación Concordiense Amigos del MTB y su Comisión Directiva, informa a todos sus competidores que el domingo 24 de agosto, y tal como se lo viene anunciando desde hace varias semanas,
A diferencia de Chicho Serna, Cascini se fue de Boca sin pedir disculpas, sin autocrítica y amenazando al periodismo. Y mirá que, cuando estabas de este lado, eras picante...
En la noche del pasado jueves, River igualó 0-0 ante Libertad de Paraguay y dejó pasar la oportunidad de irse con ventaja en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
En un contexto donde la confianza en las instituciones sanitarias está bajo la lupa, la comunidad de Concordia reconoce públicamente a la doctora María Florencia Prieto, infectóloga y ex subsecretaria de Salud municipal, por su trayectoria, compromiso y valentía en la defensa de la salud pública.
El Partido Justicialista de la ciudad de Federación, este fin de semana, celebró el Día de la Niñez en su sede, compartiendo una hermosa jornada con los más pequeños. Hubo inflables, juegos, música, merienda y regalitos para que cada niño y niña disfrute de su día con alegría.
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la 81° Exposición Rural de Federal, organizada por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), donde reafirmó el rol clave del sector productivo.
Las Defensorías del Pueblo de Córdoba, Santa Fe y Paraná, en representación de Entre Ríos, conformaron la mesa de trabajo de Defensorías del Pueblo de la Región Centro, un espacio destinado a fortalecer la cooperación institucional y la defensa de los derechos humanos.