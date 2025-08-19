Bombazo en el fútbol argentino por el pedido de quiebra de San Lorenzo: los millones que tendrá que pagar para evitarla

Este lunes, la crisis institucional de San Lorenzo recibió un golpe letal. La Cámara Comercial (Sala C) revocó una resolución de primera instancia y dio lugar a la solicitud presentada semanas atrás por el fondo suizo AIS Investment Fund, con sede en Luxemburgo, el cual reclama el pago de una deuda millonaria contra la entidad azulgrana.

El monto exigido asciende a 5,2 millones de dólares, aunque según pudo saber Bolavip, la cifra podría elevarse a más de 7 millones. No obstante, en el club todavía existe un resquicio al cual se aferran: el fallo de la Justicia remarca que San Lorenzo tendrá la posibilidad de apelar y darle paso a eventuales negociaciones para alcanzar un acuerdo con el fondo suizo. Aunque con una condición: tiene un plazo de cinco días hábiles.

La deuda corresponde a un préstamo contraído por el Ciclón en 2019, durante la gestión de Marcelo Tinelli. El mismo se habría resuelto en dos plazos: primero recibió 2.5 millones y, posteriormente, le fueron transferidos 1.5 millones correspondientes al traspaso de Adolfo Gaich a Rusia. Pero San Lorenzo nunca devolvió el dinero y el tiempo transcurrido incrementó el monto adeudado.

Vale remarcar que, en un primer momento, el club había pactado un plan de pago con el fondo, sin embargo, no cumplió con el arreglo y la actual dirigencia tampoco brindó una respuesta al respecto. En consecuencia, y como última instancia, AIS llevó el caso a la Justicia, donde este 18 de agosto fallaron a su favor. En el dictamen se deja en claro que “el pedido de quiebra es una denuncia de insolvencia que no tiene por finalidad ni objeto canalizar el cobro de un crédito individual”, sino que tiene como objetivo la “cesación de pagos“.



En síntesis, San Lorenzo no se encuentra oficialmente en quiebra. Por el momento, el proceso judicial mantiene en pie dicha solicitud, pero aún no se encuentra firme ni definitivo. Ahora, la pelota queda del lado del club de Boedo, que deberá buscar una salida para evitar que el expediente avance hacia un escenario más complejo.