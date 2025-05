Es increíble que por mera especulación electoralista un intendente entrerriano elija ponerse del lado del ajuste, del desprecio por las provincias y del autoritarismo centralista. Mientras Milei castiga al interior productivo, entre ellos a Concordia, Azcué aplaude desde la tribuna y le pide a la UCR que se sume a la entrega”, disparó Cedro.

Para el dirigente peronista, “no se trata solo de una torpeza política, sino de una renuncia abierta a la defensa de los intereses locales. El ajuste feroz que sufre Concordia —sin obra pública, sin asistencia social, destrucción de las economías regionales, con despidos y parálisis— no parece importarle al intendente, más ocupado en quedar bien con el poder central que en defender a su ciudad”.

Cedro también apuntó contra la Unión Cívica Radical por su rol subordinado: “El radicalismo, que alguna vez representó a las clases medias, a las universidades públicas y a los valores republicanos, hoy se deja humillar por un gobierno que insulta todos los días al federalismo. Se han convertido en un apéndice del poder, sin voz ni coraje”.

“¿Qué dirían Yrigoyen, Illia o Alfonsín al ver a sus supuestos herederos políticos buscando acuerdos con quienes desfinancian la educación, destruyen la salud pública y anulan la movilidad jubilatoria?”, cuestionó Cedro. “Lo que hacen no es pragmatismo: es servilismo”.

En ese marco, Cedro advirtió sobre las consecuencias concretas de las políticas de Milei en la región: “Estamos en una zona donde Concordia es reconocida como la capital del citrus, y sin embargo hoy vemos cómo ingresan a nuestras góndolas naranjas de Egipto, promovidas por la política de desregulación del mercado impulsada por el presidente. Se está destruyendo una de las principales economías regionales de nuestra ciudad, pero mientras tanto Azcué aplaude”.

“Además, producto de ese alineamiento incondicional con Milei, desde la gestión municipal tampoco han dicho una sola palabra sobre el brutal recorte de programas nacionales ni sobre la parálisis total de la obra pública. El resultado es evidente: en un año y medio de gobierno no han podido inaugurar absolutamente nada, salvo algunas obras heredadas de la gestión anterior y que ya estaban en alto grado de avance. Es el caso del Aeropuerto Binacional de Concordia, una obra estratégica para la producción y el turismo, que forma parte de un proyecto de desarrollo regional comenzado en 2016, cuando durante la gobernación de Gustavo Bordet se iniciaron las gestiones para obtener financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

Por último, Cedro afirmó que no hay lugar para la tibieza frente a un proyecto que degrada la política y abandona a los que más lo necesitan. “Los que nos oponemos a este modelo de individualismo extremo y de ‘sálvese quien pueda’ que encarna Milei no lo hacemos por nostalgia ni por ideología vacía, sino porque creemos en una Argentina donde nadie quede afuera. Defendemos una comunidad organizada, solidaria, con un Estado que no mire para otro lado cuando hay hambre, desigualdad o sufrimiento. Frente al cinismo, elegimos la empatía. Frente al abandono, respondemos con compromiso. Y frente al egoísmo, vamos a seguir eligiendo el camino de la justicia social, la equidad y el respeto por el otro”, concluyó.