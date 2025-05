Porque los temas de las privatizaciones siguen adelante, pero lamentablemente para nosotros, estamos esperando; no sabemos con que nos van a salir. Lo único que aquí tenemos en claro es que la Empresa no pone ni un solo peso, la Empresa termino la concesión y nosotros seguimos perteneciendo al Estado. Lamentablemente estamos acá en la tensa espera, con que nos van a salir, porque la empresa no pone ni un peso para repuestos, no se repara nada, teníamos dos locomotoras en reparación lista para salir, las cuales están siendo desarmadas para otras locomotoras que están en funcionamiento, puro canibalismo con las maquinas, como se hacía antes en los talleres está pasando nuevamente en estos momentos”

Pezzarini se refirió a los sueldos de los trabajadores ferroviarios y a las Paritarias “lamentablemente con las Paritarias no hay repuestas, porque dicen que el aumento para los empleados estatales es del 1 % , para nuestro sector no hay Paritarias, lo toman o lo dejan así nos dicen, no podemos hacer mucho porque están terminando con nuestra actividad laboral”

En cuanto a la posición que ha tomado la Unión Ferroviaria a nivel nacional, comentó el dirigente local “el gremio está pasando a cuidar la fuente laboral al máximo, gracias a Dios nosotros no tenemos despidos, lo que sí están abiertos los retiros voluntarios que son cubiertos ( hoy en este sector hay aproximadamente 120 trabajadores)”

Con respecto al estado en que se encuentran las vías en el FFCC Gral. Urquiza, expreso “las vías están volviendo al tiempo que estaban desastrosas, como en el tiempo de ALL, motivos por el cual se les saco la concesión, no hay mantenimiento.”

Con respecto al control que se hace desde el Estado comento Hugo “los otros días vino gente, de la Nación, para realizar el control, analizamos varios ítems que tiene que hacer el Estado; pero lamentablemente el Estado sabemos que en el mes de junio se abren los pliegos de concesión y ellos están esperando eso, concesionarlos o venderlos por menos que nada, creemos que es así porque no se puede seguir como estamos en el abandono total, inversión cero”

Con respecto a las acciones a seguir de parte del gremio de los trabajadores comento “nosotros esta

mos esperando, confiamos y tenemos una pequeña luz de esperanza porque hasta el momento no hay ninguna empresa que quiera hacerse cargo y responsable de esta Empresa (FFCC Gral. Urquiza) por lo tanto nuestra luz de esperanza es que quede para el Estado”

Por ultimo agrego “hoy estamos en una reunión de camaradería para sobrellevar esto lo mejor posible, por eso cada tanto hacemos una reunión de este tipo (buseca para todos los trabajadores del FFCC) para mantenernos entre todos unidos, porque si tenemos que salir a la lucha tenemos que salir todos juntos, sino este gobierno nos lleva por delante”

