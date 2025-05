¿El boxinclub se trasladó al Palacio Municipal?

Y también ByN quiere saber si el juez que controló la pelea (Chiquito) tiene credencial para ejercer tal actividad, (según Radio Pasillo) se supo que ejerce en el municipio como “Edecan” del “Lord Mayor de la intendencia”.

Según Radio Pasillo, como en las peleas arriba del ring, en los gimnasios o clubes, saltaron los chocolates (3 dientes) y manos con sangre (esta vez fue en el primer piso) del Palacio Municipal, siempre siguiendo la versión.

Pero ByN quiso saber algo más de esta reunión, muy amena entre los dos dirigentes barriales, uno ex peronista (hoy Azcuezista) y el otro radical de pura cepa.

A raíz de esta jornada “supuestamente” de dos hábiles pugilistas barriales, dialogamos con uno de los protagonistas que le comento a ByN “estaba yo en la baranda del primer piso, cerca de la oficina de prensa, vino ‘el gitano’ y me pego de callado, sin mediar palabras, no se el porqué, según supuestamente se refería a una nota aparecida en un medio digital. De la cual no tengo absolutamente nada que ver, no tengo cooperativa, no tengo gente trabajando, no soy monotributista ni me voy a presentar a ninguna licitación; como tampoco me dejaron afuera de nada, en la municipalidad de Concordia.

De ser real este encuentro entre los dos púgiles sociales seguramente habrá revancha. Los nombres no importan, si los hechos.

Es la versión, que pudo recabar nuestro sagaz cronista de turno.

Fuente: ByN Fotos: ByN