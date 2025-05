Y dale que siguen los contratos TRUCHOS y la justicia mirando las nubes, ni que fueran el New Papa

Según consta en los VIDEOS a los que accedió este Portal, con la indagatoria a Daniel Ruberto por la Causa Contratos Truchos, los fiscales le informaron que había sido señalado como uno de los Legisladores que daba expresas directivas para librar contratos. Además, Ruberto ADMITIÓ haber firmado contratos EXTRAS que le pedían, y sin saber detalles, daba su firma, lo cual se constituyó en una mecánica repetitiva. JUSTAMENTE ESOS SON PARTE DE LOS CONTRATOS CUESTIONADOS POR LA JUSTICIA. Los fiscales, a pesar de estar ante hechos tan IRREGULARES, no investigaron más a Ruberto, y fue descartado de la causa.

El 18 de febrero de 2019, en el marco de la investigación por la causa caratulada «Beckmann, Flavia Marcela y otros sobre asociación ilícita y peculado», el entonces diputado Daniel Ruberto fue indagado por el Ministerio Público Fiscal. La indagatoria se centró en las acusaciones vertidas por Sergio Cardozo, ex Director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, quien señaló a Ruberto y a otras autoridades de la cámara de dar directivas para la contratación de personas involucradas en la trama de contratos de locación de obra que se investigan como falsos.

Según la declaración de Cardozo, estas personas NO prestaban servicios a la administración pública provincial, lo que motivó la convocatoria de Ruberto para corroborar o desmentir dichas acusaciones.

Lo que llama poderosamente la atención, es que los fiscales escucharon como Daniel Ruberto, el líder del sindicato de los empleados de Comercio, les detallaba como FIRMÓ CONTRATOS que le solicitaban, SIN CONOCER QUIENES ERAN LOS TITULARES DE ESOS CONTRATOS. Los fiscales no preguntsron POR QUÉ consentía en realizar esa acción TOTALMENTE IRREGULAR.

TAMPOCO LOS FISCALES LE PREGUNTARON A RUBERTO QUE PASABA SI SE NEGABA A FIRMAR ESOS CONTRATOS QUE ESTABAN POR FUERA DE SU CUPO, Y QUE (de manera informal) LE SOLICITABAN LAS AUTORIDADES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE FIRMARA.

Es sabido y consta en la investigación que Ruberto tenía como contratados a un séquito de allegados y familiares, incluso reconoce en el VIDEO que hasta su hija estaba contratada, lo cual conlleva un peso en sí mismo como condicionante. Los fiscales, parece, que NO consideraron la posibilidad de que Ruberto haya firmado los Contratos que «le pedían», a cambio de seguir manteniendo «sus» contratados, que eran FAMILIARES Y AMIGOS.

Ante la revelación de Daniel Ruberto, de firmar metódicamente CONTRATOS sin saber de quienes, sin saber los montos, sin saber los tiempos, LOS FISCALES NO REPREGUNTAN, ni tampoco hacen ningún tipo de cuestionamiento. Solo dejan discurrir el diálogo de Ruberto, que abiertamente reconoce ser un PRESTAFIRMAS para contratos sobre los cuales no tenían ningún conocimiento ni control, y que otros le «imponían» que los firme, tal vez usando la presión de que si no firmara, le harían caer los contratos que él había otorgado, dentro del cupo que le correspondía.

Ante las acusaciones de los fiscales y la mención de algunos nombres, Ruberto negó rotundamente conocer al contador Roberto Ariel Faure, HOY IMPUTADO COMO NEXO ENTRE FUNCIONARIOS Y LOS EJECUTORES DE LA ESTAFA, a quien Cardozo había señalado como una de las personas designadas por Ruberto para gestionar este tipo de contratos. «Totalmente falso», afirmó Ruberto, y agregó: «Nunca le di ninguna instrucción sobre ningún contrato para contratar a una persona. Que sé yo qué contrato del que habla».

En relación con el número de personas contratadas regularmente durante sus períodos, Ruberto estimó que no superaban las 10, mencionando a varias personas entre ellas a su hija. Afirmó que, en general, siempre fueron las mismas personas durante los últimos 8 años.

Consultado sobre si alguna vez, como autoridad de la cámara, o en qué período se desempeñó como tal, Ruberto aclaró: «Nunca fui autoridad». Por lo tanto, tampoco contrató como autoridad de la cámara. Negó tener conocimiento de si otros legisladores habían designado a alguna persona para gestionar contratos, firmas, cobros, retiros de cheques o acreditación de servicios, indicando que era un trámite personal de cada legislador.

Ruberto explicó a los fiscales la mecánica de los contratos, por lo cual SABÍA perfectamente que había estado incurriendo en falta al firmar otros contratos que le solicitaron. La explicación de Ruberto, que da a entender su claro entendimiento del asunto dice que los legisladores tenían un cupo, que podían ser asesores, secretarios o personas que atendían la oficina, o eventualmente alguien fuera de la oficina. El cupo, en términos de dinero, variaba a lo largo del tiempo, y cada legislador podía dividirlo entre los contratos que quisiera, siempre para personas que trabajaran efectivamente para ellos. Para el cobro de los cheques, los legisladores debían firmar y sellar las facturas de honorarios por asesor, junto con el pago de monotributo y rentas, lo que acreditaba el cumplimiento de la tarea contratada.

En la indagatoria que se observa en el VIDEO, Ruberto admitió haber suscrito contratos por fuera de su cupo, por pedido del presidente de la cámara de ese momento, Sergio Urribarri, cuyo antecesor en el periodo(2011-2015) también investigado, era José Ángel Allende que está imputado por el delito de enriquecimiento ilícito, esperando ser llevado a juicio, y llamativamente a pesar de que el único cargo que ocupó fue el de Diputado fue desvinculado o nunca lo vincularon a la causa de los contratos, no se preguntó fiscalía cuál fue el origen de su fortuna. Este sistema perverso con los mismos contratos y multiplicándose la asignación de los dineros públicos siguió con el concordiense Ángel Giano en diputados y Laura Stratta en el senado, que tampoco quisieron avanzar. Ruberto también aclaró que nunca firmó las facturas de esos contratos. Estos contratos, según los fiscales, coinciden con aquellos que están siendo cuestionados en la investigación.

Daniel Ruberto, avezado dirigente al frente de su sindicato desde tiempos inmemoriales, ante los fiscales NIEGA ( igual que sus compañeros de bancada Navarro, Darrichon entre otros) haber dado instrucción alguna para que se elabore un CONTRATO, y a la vez, LLAMATIVAMENTE, manifiesta haber firmado contratos que «le solicitaban» SIN SABER si las personas beneficiadas prestaban algún servicio o eran ñoquis, o si estaban enteradas de recibir un pago por parte del Estado, o era como en el caso de Victoria, donde la mano derecha de Stratta, Ignacio Oñativia, fraguó de manera solitaria (según la Justicia) un sistema de subsidios truchos para personas que ignoraban ser beneficiarios. Daniel Ruberto, en la declaración a los fiscales, y tal cual se aprecia en el VIDEO, termina haciendo un lastimoso papel de PRESTAFIRMA.

En definitiva, la historia se repite. La fiscalía hace oídos sordos a las declaraciones de los diputados y senadores, a quienes desestiman sin indagar. Daniel Ruberto es tan solo un ejemplo de esto: habiendo admitido haber firmado contratos por fuera del cupo -sin conocer a los contratistas y reconociendo que fue a pedido del presidente- hoy no está sentado en el banquillo de los acusados. Preguntas como: ¿por qué firmó? ¿Qué hubiera pasado si no firmaba? fueron llamativamente omitidas por la fiscalía, quienes rápidamente desestimaron su declaratoria. De esta manera, quienes terminan cayendo son los que no tienen poder de fuego, empleados y subordinados que cumplían órdenes. A Los verdaderos responsables nadie se anima vincularlos.