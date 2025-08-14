CODESAL y San Salvador afianzan lazos a través de la firma de un convenio

Comunicado del Circulo Entrerriano de Trabajadores de Presna
El Circulo Entrerriano de Trabajadores e Prensa informa a sus asociados que esta incorporando nuevos productos y que se mantienen vigentes todos los servicios anteriores,
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y la Municipalidad de San Salvador rubricaron un convenio de colaboración mutua que tiene como objetivo desarrollar acciones conjuntas para promover el turismo, la recreación, el esparcimiento y la cultura.Entre Rios14/08/2025pregonando
El encuentro se llevó a cabo en las oficinas de CODESAL, donde las autoridades pudieron intercambiar ideas, plantear propuestas y comenzar a proyectar actividades que fortalezcan la integración regional. En un clima de trabajo colaborativo, se pusieron sobre la mesa iniciativas orientadas a potenciar la oferta turística, mejorar el acceso a espacios culturales y generar beneficios concretos para la comunidad. El acuerdo fue firmado por Eduardo Cristina, presidente de CODESAL, y Jorge Zambón, intendente de San Salvador.
El señor Zambón subrayó: “Destaco el compromiso de CODESAL y de su presidente por acceder a la firma de este convenio con nuestro municipio, así como su predisposición para trabajar articuladamente. Este acuerdo nos permite continuar acercando beneficios concretos a los vecinos de San Salvador.”
Por su parte, el encargado de Cultura y Turismo Municipal de San Salvador, Manuel Abancini, celebró el acuerdo: “Desde el Departamento de Cultura y Turismo celebramos esta iniciativa que no solo acerca un nuevo beneficio a los vecinos de nuestra ciudad, sino que también refuerza nuestro compromiso con la recreación, el acceso a espacios turísticos y el fortalecimiento de los lazos culturales con la capital del citrus.”
Con esta firma, ambas instituciones ratifican su voluntad de trabajar coordinadamente para potenciar el desarrollo local y regional, fomentando el turismo y la recreación como herramientas para mejorar la calidad de vida, promover el intercambio cultural y favorecer el crecimiento económico.
El ex coordinador de Vialidad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, el ing. Eduardo Plasencia, habló del estado de las rutas nacionales, a partir de un informe de la Dirección de Vialidad Nacional, y señaló que: “la reconstrucción demandará diez años”, “el estado de las rutas nacionales es crítico, sólo el 27% están en buen estado” (según lo expresó ésta semana a CADENA 3),.
El Partido Justicialista de la ciudad de Federación, a través de un comunicado expresa su disconformidad con el artículo 3º del decreto del Gobernador de la provincia de Entre Ríos Rogelio Frigerio, mediante el cual se establece la distribución de los fondos de CAFESG, el cual no especifica puntualmente qué porcentajes le corresponde a la ciudad de Federación, ciudad que entregó su vida por Salto Grande, que sufrió el desarraigo y vieron desaparecer su ciudad bajo las aguas. Salto Grande tiene una deuda histórica con Federación.
El dirigente del Frente Entrerriano Federal criticó con ironía el alineamiento del intendente de Concordia con el armado nacional de Milei y advirtió sobre la pérdida de autonomía política del gobierno provincial.
El Senado entrerriano empezó a analizar esta semana el pedido de autorización del Poder Ejecutivo para tomar un endeudamiento de hasta 500 millones de dólares que permita mejorar el perfil de la deuda de Entre Ríos y encarar un plan de infraestructura, retirado el Estado nacional de la obra pública.
Concordia, 7 de agosto de 2025 — En sintonía con el histórico anuncio de la conformación de la Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos, Mauricio Retamar manifestó su total respaldo a la unión de fuerzas entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Libertario y el Partido Fe, con el objetivo de enfrentar al kirchnerismo en las elecciones legislativas nacionales de octubre.
En un hecho histórico para la capital entrerriana y para toda la provincia, el gobernador Rogelio Frigerio anunció que Entre Ríos tomó posesión formal de los terrenos del puerto de Paraná, tras más de dos décadas de gestiones infructuosas. Fue durante un recorrido por el predio portuario, junto a la intendenta Rosario Romero.
Citó datos de la CAME y comparó la situación actual con los datos relevados en 2003, cuando, aseguró, “hablábamos de récord histórico” y asoció aquella situación a “políticas activas desde el Estado”. “Lamentablemente, se están destruyendo cosas que cuesta mucho volver a construir”, reflexionó.
Las grandes empresas de alimentos están entregando listas con subas de precios, por los aumentos del dólar, las tarifas y los combustibles; lo que llevaría -a partir de agosto- que el piso de la inflación sea del 2%.
El Superior Tribunal de Justicia dispuso declarar de “interés judicial” el “IX Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos” . Ante el pedido del Colegio de la Abogacía resolvió declarar inhábil judicial para el fuero del Trabajo, los días 23 y 24 de octubre de 2025, con el objetivo de facilitar la concurrencia de quienes participen del encuentro.
Una cosa que me llamaba la atención desde muy niño, eran los títulos de aquellas obras musicales; folclóricas en su mayoría, sobre todo del chamamé en sus distintos estilos.