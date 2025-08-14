CODESAL y San Salvador afianzan lazos a través de la firma de un convenio

El encuentro se llevó a cabo en las oficinas de CODESAL, donde las autoridades pudieron intercambiar ideas, plantear propuestas y comenzar a proyectar actividades que fortalezcan la integración regional. En un clima de trabajo colaborativo, se pusieron sobre la mesa iniciativas orientadas a potenciar la oferta turística, mejorar el acceso a espacios culturales y generar beneficios concretos para la comunidad. El acuerdo fue firmado por Eduardo Cristina, presidente de CODESAL, y Jorge Zambón, intendente de San Salvador.



El señor Zambón subrayó: “Destaco el compromiso de CODESAL y de su presidente por acceder a la firma de este convenio con nuestro municipio, así como su predisposición para trabajar articuladamente. Este acuerdo nos permite continuar acercando beneficios concretos a los vecinos de San Salvador.”



Por su parte, el encargado de Cultura y Turismo Municipal de San Salvador, Manuel Abancini, celebró el acuerdo: “Desde el Departamento de Cultura y Turismo celebramos esta iniciativa que no solo acerca un nuevo beneficio a los vecinos de nuestra ciudad, sino que también refuerza nuestro compromiso con la recreación, el acceso a espacios turísticos y el fortalecimiento de los lazos culturales con la capital del citrus.”



Con esta firma, ambas instituciones ratifican su voluntad de trabajar coordinadamente para potenciar el desarrollo local y regional, fomentando el turismo y la recreación como herramientas para mejorar la calidad de vida, promover el intercambio cultural y favorecer el crecimiento económico.