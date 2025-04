En la campaña 2024/25 que está llegando a su fin, la superficie aumentó en Entre Ríos, sin embargo, los precios del mercado internacional están a la baja y esto afecta la rentabilidad en un sector que viene afrontando desde hace años altos costos de producción, sobre todo en lo que refiere a la energía eléctrica utilizada para el funcionamiento de los sistemas de riego, en nuestra provincia. La cosecha de arroz alcanzó el 90 % de las 66.900 hectáreas que se sembraron en el ciclo 2024/25. El rendimiento promedio se ubica en 8.200 kg/ha y se estima una producción de 548.000 toneladas.

Con respecto a la campaña anterior 2023/24, se observan incrementos del 9% y del 24% para el rendimiento y la producción respectivamente. Dos productores de San Salvador, capital nacional del arroz, se refirieron al presente y futuro del cultivo, teniendo en cuenta el contexto actual.

El presidente de la Filial San Salvador y Vicedirector del Distrito III de Federación Agraria, Luciano Challio destacó que “los rindes han sido muy buenos, quedando un excedente muy importante, siendo esta una de las causas de las bajas”. El federado acotó que “hablando con los molineros, nos comentaron que en Uruguay y Paraguay también han tenido una cosecha muy importante y al igual que nosotros un excedente considerable. Por su parte, Brasil, si bien no ha terminado la campaña, estiman que va a dejar un excedente. Todo esto, sumado a la baja en los precios internacionales, genera un combo que impacta negativamente en nuestras economías”. En este marco indicó que “por los precios que se venían manejando el año pasado, se incrementó la superficie en la provincia en aproximadamente unas 6.000 o 7000 hectáreas, lo que implica un mayor tonelaje de arroz, máxime con los rendimientos que se vienen obteniendo. Los costos, a $230.000 la tonelada, resultan muy elevados, a lo cual se le debe sumar que no podemos colocar la mercadería”.

Por otro lado, Víctor Odiard, productor federado señaló que “los costos se han ido muy altos y la ecuación no cierra, más allá de los buenos rindes con una superficie mayor que la campaña pasada. Recordó que “el arroz tenía un valor más alto que la soja en el 2024, pero ahora la oleaginosa está a 30 centavos de dólar y el arroz se planchó en 22. Veníamos de dos años con muy buenos valores, después de la pandemia tuvimos picos de 40 centavos de dólar, aunque sabíamos que era algo que no se iba a mantener, pero tampoco pensábamos que iba a caer abruptamente a 22 centavos”. A su vez indicó que “nos podemos defender un poco más en el sur de la provincia por la cercanía de los ríos que nos permiten trabajar con bombas que no dependen de la energía eléctrica, a diferencia de lo que es nuestra zona, Villaguay, Federación y Concordia, que es el núcleo y con estos valores de energía y de gasoil, se nos va a hacer muy difícil sembrar el año que viene”, alertó.