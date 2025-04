La polémica que se armó por la foto convocante, tuvo sus porque

no sabemos como llamarlos

La verdad que si uno mira la foto y repasa lo que se conoce de cada uno de ellos, puede opinar por las apariencias más que nada y por lo que se conoce públicamente, pero poco se puede opinar por el patrimonio de alguna de las sonrientes personas que aparecen en dicha imagen.

Lo cierto es que despertó, en las redes, más insultos y desprecios que aplausos, se podría decir ningún beneplácito, entre militantes y opositores políticos.

Muchos de los que opinaron sobre esa reunión, -(que se dio a conocer)- coincidían que algunos ya tendrían que dar el paso al costado, pero la realidad es que en política nadie da (o muy pocos) el paso al costado, ni llaman a nadie, salvo que el convocado tenga los “POROTOS”.

Muchos de los “dirigentes” (que están en la foto de la cuestionada reunión) se sintieron ofendidos, porque se mezclaba a todos por igual, como que todos los presentes eran o son corruptos por igual.

Pero en verdad las criticas (de muchos), eran o fueron, todas, por el abandono de los dirigentes a sus militantes y a sus obligaciones como tales. El TRABAJAR PARA EL PUEBLO QUE LOS VOTO.

En realidad, muy pocos (de los presente) han trabajado respetando a su partido (PJ), al militante y a su pueblo, muchos se olvidaron o dejaron de atender los llamados, incumpliendo promesas, (de todas índoles), dando lugar a familiares, amigovias, entenados y afines, desplazando a los que merecían por capacidad y militancia ocupar esos lugares.

Pero, en su mayor parte la criticas y repudios fueron por “el olvido”, el creerse dueños de todo…soberbia que le llaman, y por LOS CAMINOS, RUTAS DESTRUIDAS (intransitables); LOS HOSPITALES SIN INSUMOS ABANDONADOS EN TODO SENTIDO; LA EDUCACIÓN IGNORADA, LO MISMO QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, EN ABANDONO SE PUEDE DECIR EN FORMA TOTAL. Etc etc etc. La lista de reclamos es infinita, interminable.

De esto último era y fue responsabilidad de los presentes (en el encuentro) porque ocuparon lugares de privilegios y no vieron o no quisieron ver lo que ocurría en la Provincia a la que se debían de diversas formas.

Es por eso que no se dieron los nombres, de quien más o quien menos, pero todos integrantes, TODOS, los que estuvieron en dicha reunión (la de la foto) fueron participes de la desidia o el menosprecio, ignorando el mandato popular.

Por eso, y por mucho más, es que gobierna, hoy, un sector de la sociedad que poco le importan los pobres, los ancianos y los niños. Vale recordar que los del gobierno anterior demostraron que muy poco o nada les importo ese sector, al que Perón decía que eran LOS UNICOS PRIVILEGIADOS. Vale también recordar, que en hasta el 2023, había en Concordia más de 120 (ciento veinte) comedores comunitarios o barriales y muchos o muchísimos asentamientos ocupados ilícitamente por gente humilde, olvidada por los funcionarios y dirigentes gobernantes de turno.

Entonces vale la pregunta ¿es justo el reclamo, bronca, de la gente expresada de diversas formas? Los que quieren nombres o piden nombres para no ser igualados en la bolsa, ¿no harán un mea culpa de lo que debían hacer y no hicieron? ¿Está bien que se enojen estos “dirigentes” con quienes los repudian hoy?