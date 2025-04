En cuanto a las plagas que pueden afectar y a su actividad como productor/viverista expreso “este ‘machito’ (Pellichero) bastante audaz, fue una problemática bastante seria, allá por el 2002 cuando aparece el HLB en Brasil, en que el SENASA dictamino aquí la obligación de producir en vivero bajo cubierta, hoy todo el mundo produce bajo cubierta, es un tema que paso a la historia, muchos viveristas que se negaban la Ley los obligo y hoy todo el mundo está produciendo plantas certificadas, hoy no hay manera, el SENASA controla todo lo que se produce, yema, banco de yema, semilla, el citrus en eso está muy bien”.

Al ByN compararlo con el pecan por ser un muy conocedor y productor de esa planta, Beto afirmo “El pecan no, porque el pecan no tiene reglamentaciones a cielo abierto, estamos incursionando para producir bajo cubierta en invernáculo, pero no porque haya una reglamentación, no hay peste o enfermedad que sea contagiosa o peligrosa, tiene sus problemáticas, pero nada que ver como con el citrus. Es otra actividad totalmente distinta, el pecan a los 8/9 años y el citrus a los 4/5 años está produciendo prácticamente.”

También se refirió al tema citricultura “el citrus viene bien, la problemática de Brasil es como dice el dicho popular ‘El mal de uno es el bien de otro’. Brasil viene perdiendo 10/12 mil hectáreas por año debido a esta enfermedad (HLB. La mayoría de los productores del sur de Brasil están abandonando esas quintas, otros van luchando. Escuche que allá van a trasladar al Mato Groso 150mil has. de cítricos, en una zona aislada, donde pondrán sus barreras, para producir sin problemas de enfermedades (HLB). En la zona sur de San pablo están muy complicados, porque la enfermedad hoy no tiene cura, es prevención nomas, la producción de las plantas es bajo cubierta, para que estén libres de la enfermedad. Los productores (de Brasil) hoy están cambiando por caña de azúcar, forestando, otros se dedican a la ganadería, es lo que escucho decir o he ido por esa zona en los últimos años, la problemática es muy grande porque les está faltando jugo, recordemos que Brasil es el mayor productor de jugos a nivel mundial”.

En cuanto al vector que lleva la enfermedad a las plantas de citrus comento Pellichero “acá esa es la disyuntiva que tienen los productores hoy, tienen que hacer muchas fumigaciones al año para matar la chicharrita que es e vector que contagia, que transmite desde la planta infectada a la sana. La problemática hoy esta muy arraigada. En el departamento Federación, en Chajarí han aparecido, es una lucha constante que tienen los productores, tener que fumigar, tienen que hacer 5/6 curas al año para matar al transmisor, la chicharrita. Así que cada uno debe cuidar más, otros cuidan menos, en el departamento Concordia hasta el sur no han aparecido plantas infectadas, si bien en Concordia hay menos quintas (5000 has.) en Chajarí hay más de 20 mil. Aquí la chicharrita esta pero no se han encontrado plantas infectadas, los productores curan, hacen la fumigación combinada y trata de mantener sin el insecto este, pero hasta el día de hoy no se han encontrado plantas infectadas”.

Fuente; ByN Foto; bYn