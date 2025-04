“El Concejo Deliberante es el área del municipio que más ajuste ha realizado”

Por eso, agradezco esta oportunidad para aclarar algunos puntos y llevar tranquilidad a los vecinos de Concordia.

En primer lugar, quiero dejar en claro que no me he "transformado en gastadora", como tituló un medio. Mantengo los mismos principios y valores que siempre defendí: cuidar el dinero de los concordienses y administrar con responsabilidad.

Tal como expliqué en mi informe anual, el presupuesto del Concejo en 2024 tuvo un incremento por debajo de la inflación. Para este 2025, el aumento presupuestario es de apenas un 12%, lo que demuestra un manejo prudente de los recursos. El otro gran rubro del presupuesto, y el más cuestionado, es el gasto en personal.

Al asumir, recibimos un Concejo con aproximadamente 140 empleados. En el primer año logramos reducir esa planta casi un 40%. En lo que va del 2025, se redujo aún más: ya contamos con menos de 90 personas trabajando en el Concejo.

¿Cuántos colaboradores puede tener un concejal?

Desde nuestra gestión se estableció un criterio claro: cada uno de los 13 concejales puede tener hasta dos colaboradores que terminan su función junto con el mandato del edil. Esto representa un total de 26 personas.

Además, cada concejal puede contar con empleados que ya pertenecían a la planta del Concejo o que provienen de otras áreas del municipio. Hoy, los 7 concejales del bloque oficialista tienen en promedio 3 colaboradores; los 2 concejales de La Libertad Avanza, un promedio de 3,5; mientras que los 4 concejales del PJ tienen en promedio 8 colaboradores cada uno.

Estamos trabajando en una normativa que reduzca la cantidad de colaboradores por concejal. Nuestro objetivo es llegar a fin de año con una estructura similar a la del bloque de Juntos por Entre Ríos.

Casos emblemáticos e irregularidades

A lo largo de este proceso, nos encontramos con varias situaciones que reflejan el desorden con el que se venía manejando el Concejo. Un caso fue el de una persona que no vivía en Concordia, se presentó solo el primer día y enseguida solicitó licencia acumulada. Como no trabajaba, no necesitaba tomarse días, hasta que finalmente se quedó sin licencias. Hoy está con licencia médica.

Otro ejemplo fue el de una persona con causas judiciales, entre muchas otras irregularidades que detectamos.

Pero también hay historias positivas: como la de una señora que nunca había trabajado antes, y que hoy cumple con responsabilidad y está feliz de tener una tarea asignada.

Quiero que los vecinos de Concordia estén tranquilos. El Concejo Deliberante es, sin lugar a dudas, el área del municipio que más ajuste ha hecho en términos de recursos. Vamos a seguir por este camino de orden, transparencia y eficiencia.