Pero en realidad, muchos se preguntan ¿qué es mejor o que es peor?, si seguir con dirigentes corruptos que se enriquecieron gracias a crear más pobres o con un gobierno que no les interesa el pobre, ni el que sufre y al que si les importa la timba financiera.

¿Qué es lo creen o están buscando? ¿Creen que la gente es tonta, que los seguirá votando después de todo el daño y las burlas? Es la pregunta al ver las fotos.

Sólo falta que defiendan y traten como próceres a Edgardo kueider, Allende, a los Baes, Jaime, Devido, a los Urribarri, a los Kirchner, los lopez, Budu, etc etc, procesados y condenados.

¿Nunca van a sentir vergüenza?, ¿saben que el pueblo los conoce, que sabe dónde y cómo viven?

Con todo el dinero que se guardaron de la obra pública (¿es necesario recordarles el estado de las rutas y de las calles, escuelas, hospitales abandonados?), de cómo dejaron la salud con hospitales llenos de ÑOQUIS (Hospital Masvernat solamente más de 3000 empleados) ni hablar la falta de todo lo que se quiera buscar.

Ahhh claro, es cierto, son perseguidos políticos, pero para que devuelvan lo robado o mal adquirido.

También, es cierto, los periodistas tienen la culpa de todo, si de todo, porque, son unos buchones al difundir a los malos o chorros dirigentes, que vivieron y viven en la lujuria tropical, en desmedro del pueblo que sufre.

Sin dudas que no tienen dignidad ni vergüenza. Los otros días se los menciono y escracho a GIANO y ZADOYKO, en la marcha de los jubilados. Muchos sintieron vergüenza ajena, asco al escuchar esos nombres.

La verdad no se les entiende (a los seudos PJ)...viven en un mundo lejos de la realidad. No les importa el daño que han hecho, pero se siguen burlando de todos y buscan ser candidatos en las próximas elecciones buscando impunidad.

No tienen cara para juntarse, después de todo lo que han destruido; de lo que se han robado; de cómo se han enriquecido, con el dinero que era de la salud; la educación; de las obras publicas; de como dejaron a los jubilados; los pobres e indigentes; etc etc etc.

También es cierto y muy lamentables que los que vinieron son unos inútiles, delincuentes de guantes casi blancos, malas personas e inoperantes, que llevan más de un año y medio y no saben otra cosa que perseguir, destilar odios; desaprovechar lo bueno que dejaron los anteriores y sin saber cómo seguir a futuro.

Sin dudas se reunieron lejos y a escondidas de los militantes de “JUANCHO Y MARIA PUEBLO”, rarito no?

Triste panorama le toca vivir al pueblo.