También se especializa en : Termografía de Campo y Aérea; Eficiencia energética; Sistema Fotovoltaico; Estudio de Arco Eléctrico ;Software de gestión energético y estamos trabajando con el Pecan en todo lo que es energía renovable, fundamentalmente en energía solar.

· ByN quiso saber si el común de la gente y las empresas están comprendiendo la importancia de las energías renovables Buffa de Lorenzo afirmo “a partir del aumento de tarifas hoy la gente entiende que es una necesidad y por otro lado también la necesidad de lo sustentable, entendemos hoy que el cambio climático, que hoy está mucho más en auge de todas las gentes, la producción orgánica esta haciendo que la gente tenga una mirada distinta de las energías renovables.”

· En cuanto al porque se demoró tanto en tomar conciencia en Argentina sobre el uso de energías renovables el Director de Dynamic Energy comento a ByN “todavía no está instalado del todo, falta un camino muy largo por recorrerse, está recién hoy en costos, en costos que realmente se pueda recuperar las inversiones alrededor de los cuatro años, lo cual a partir del aumento de tarifas la gente comenzó a verlo como una opción mucho más viable, lo que le está faltando un poco más al sector (el campo) es más créditos, y con esto desarrollar este rubro”·

Consultado porque no se avanzó mucho en energías renovables en el campo explico Jonathan, los porque “hay un tema que, para independizarse de la red eléctrica, hoy los sistemas tienen todavía un costo alto, antes el consumo de energía era mucho menor, hoy cualquier casa tiene un aire acondicionado, cosa que hace algunos años atrás aún no existían; entonces el consumo hogareño aumento mucho, con lo cual hace que los sistemas de producción de energía tengan que ser más grandes y más costosos. Es por eso que no se proyecta tanto un sistema de energía renovable aislado de la red. Donde hay necesidad se instala, con más costos, son más caros, por el uso de baterías, pero esta energía es muy amigable y muy fácil de utilizar”

· ¿En cuanto a los termos tanques solares y su uso domiciliario y por qué tarda tanto en ser adaptado en los domicilios? Expresó el Director de Dynamic Energy que “es un tema costos, hoy al haber aumentado tanto las tarifas de luz y gas hace que en los hogares comiencen a analizar las posibilidades de inversión, las inversiones siguen siendo altas, entonces si no hay créditos cuesta invertir para su propio hogar para poner pantallas solares y termo tanques, más allá que los recupero de la inversión está entre los cinco años”

· Trazó el Director un paralelismo de usos de energías sustentables en países vecino “en países de la región, podemos destacar a Brasil, la generación en los últimos años aumentó muchísimo la producción de energía solar y la producción de energía distribuida, donde uno puede producir la energía en su propio lugar. Acá se desarrolló país la energía en gran escala, los parques solares eólicos, en extensiones muy grandes, por un tema de contratos con el Estado, pero, lo cierto es que la energía distribuida que uno puede instalar en su propio domicilio hoy todavía le cuesta traccionar”

· Fuente: ByN Fotos: bYn