Oberschelp  “el Plan aprobado en la última reunión del Concejo Directivo no incluye reducción de personal”

..quien tiene una extensa trayectoria de investigación, sus trabajos están ligados al mejoramiento genético, fisiología y tecnología de semillas aplicada a los eucaliptos. Ha formado a estudiantes y becarios, estableciendo vínculos con productores, investigadores, universidades, institutos de investigación y organismos públicos.

Javier Oberschelp le comentaba a ByN que “la institución (INTA) está pasando por un momento de reestructuración a pedido de las autoridades Nacionales, en diciembre pasado se ha aprobado un plan, de reestructuración, que incluye algunas bajas de algunos cargos; las que serían coordinaciones de proyectos, plataformas, también incluye algunos cierres de Agencias y eso fue aprobado por el Concejo Directivo, recientemente en la última reunión.”

Cometo que “este Plan aprobado en la última reunión del Concejo Directivo no incluye reducción de personal. Si es una reestructuración bastante profunda en lo que son las estructuras dentro de las unidades de las direcciones, y también se va a avanzar en los proyectos que son investigaciones, y un relanzamiento en lo que son los proyectos de investigaciones”

Con respecto a la reestructuración de la Agencia de Concordia expreso “nosotros tenemos la Agencia de Extencion de Concordia es la que dejaría de funcionar, de la que dependen cinco Agencias, hasta este momento y lo que se está reestructurando, es el funcionamiento de las agencias, la de Concordia pasaría a integrar los grupos de trabajo de la Experimental. Nos quedaríamos con 4 agencias de Extensión”

Continuo “en este caso lo que se busco es que tenga un menor impacto en lo operativo e en la gente que podamos reincorporarlos que sigan con sus líneas de trabajo, hay gente que trabaja en horticultura, pasaría a hortícolas, gente que trabaja en producción animal, apícola”

En cuanto a cómo quedaría la relación con los pequeños productores que asesoraban desde el INTA expuso que “la Extensión va a seguir estando POR EL MOMENTO, eso no está en discusión por el momento, pero no está aprobado en ningún nivel, este viernes, (28/03/2025), esta reunido el Concejo Directivo en Bs As, y esperaremos al lunes las resoluciones que han analizado”

Reconoció el Director que “todo cambio tiene sus desafíos, implica reestructurarse, adaptarse a las nuevas estructuras y haremos lo posible para que nuestra capacidad de respuesta, los profesionales van a seguir estando, en sus líneas de trabajo, esto es hoy, seguramente va a seguir más cambios, tendremos que estar atentos a los cambios que nos bajan las autoridades”

Por ultimo asevero Oberschelp “es un trabajo que si el INTA no lo hace, probablemente nadie lo haga, hay muchos cultivos, y otros cultivos que talvez si porque son rentables económicamente, pero hay otras actividades; investigaciones, que si no lo hace el INTA no hay quien las haga, básicamente la idea es nunca dejar al productor solo, mínimamente acompañar las cadenas productivas regionales”

