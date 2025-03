Se terminó la paciencia del mercado: El Central perdió USD 474 millones y los importadores reventaron los bonos Bopreal

La paciencia del mercado con Milei y Caputo se terminó. Este viernes, el Banco Central concretó la segunda mayor venta de reservas de este mandato. Perdió USD 474 millones en una jornada en la que tuvo que enfrentar vencimientos de deuda del BID y el Banco Mundial.

Lo que pasó en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) reviste un cuadro de suma gravedad. Los dólares fueron demandados por los tenedores de deuda comercial exigible, o sea importadores que liquidaron Bopreal, un papel que inventó Caputo para rollear la deuda con esos jugadores, que en el mercado estiman que ya supera los USD 20 mil millones.

"Hay Bopreales que se pueden cobrar en cualquier momento. Pasa que convenía jugarse a la tasa en pesos, dado la desaceleración de la inflación y la reducción del crawling peg al 1%, era un negocio redondo. Lo que cambió ahora es que la inflación quedó estancada o sube, las tasas practicamente quietas y nadie le cree al gobierno que va a poder sostener el tipo de cambio", explicó a LPO un importante operador del mercado.

Desesperado por la pérdida de reservas, Caputo obligó al Banco Nación a pagar fortunas por los depósitos en dólares

En efecto, luego de los informes de los principales bancos de Wall Street -JP Morgan, Bank of America y Citibank-, anticipando una devaluación, el mercado empezó a descontar que el gobierno no podrá sostener la actual paridad. Se suma a eso que el acuerdo con el FMI se sigue demorando, pese a las constantes filtraciones de Caputo sobre un cierre inminente, que llegaron al ridículo de difundir hace dos semanas un comunicado blue, entre los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda. No es un secreto que el organismo le pide a Milei que avance hacia un sistema de flotación de la moneda, paso que implica una devaluación.

"El desarme de posiciones de carry trade fue tan intenso que el Banco Nación y el ICBC estuvieron todo el día pagando operaciones", confirmó a LPO otro operador del mercado.

Lo impresionante fue el crecimiento exponencial de los volúmenes operados. El segmento del dólar oficial venía de operar un promedio de USD 350 millones en las últimas semanas, saltó a USD 1135 millones este viernes, el volumen de operaciones más alto desde mayo de 2023.

En paralelo, las transacciones en el mercado abierto electrónico, donde operan mayoritariamente los bancos con MEP y CCL, escalaron hasta los USD 1206 millones.

Situación similar se observó en el mercado local de futuros. En el Rofex los contratos de dólar futuro con vencimiento en diciembre de 2025 se negociaron en un rango de $1.310, lo que implicaría un crecimiento de poco menos del 30% desde la cotización actual del tipo de cambio oficial, una tendencia que se interpreta como cobertura ante una devaluación.