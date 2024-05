El flamante interventor del ERSEPT, el ingeniero Ricardo Ascárate, explica cómo se aplicarán, cuáles serán los sectores más afectados, y como impacta en la economía de las clases más golpeadas por la crisis en el país.

En conversación con el periodista Germán Valdez, esto expresaba el funcionario

- ¿Qué va a pasar con la quita de los subsidios del gas y de la luz con la clase más pobre, diríamos en la Argentina?

-” Ese es el decreto que han firmado ayer, lo tengo acá. El 465 del 2024. Este decreto que está firmado en el día de ayer por la Secretaría de Energía y Ministerio de Economía es un decreto muy difícil porque nos vuelve a meter en un tema que es el tema, no de una tarifa social, sino ligeramente nos mete en un concepto que es la canasta básica energética.

Que tiene que ver con un insumo mínimo de gas y de luz para las personas de menores recursos. Pero en el artículo segundo, en el artículo tercero, establece que deja sin efecto el topping de la factura.

Las facturas estaban topeadas, tenían un tope, que era que no podían sobrepasar los incrementos, los porcentajes del coeficiente de variación salarial, el CBS.

Y ahora se deja sin efecto esto, por lo tanto, las facturas van a poder aumentar sin tener en cuenta el coeficiente de variación salarial de las personas o de los consumidores. Y después vamos a tener que hacer nuevamente el RASE, que es el registro de tarifas sociales, y el RASE directamente lo que van a hacer es disminuir los subsidios al N2. N2 significa al usuario de menores recursos que estaba subsidiado.

Es decir, van a ir dejando sin recursos al N2, el N3 ya no tiene, clase media, ya no tiene subsidios, y el N1, que es igual que las tarifas comerciales, no tiene ningún tipo de subsidio, o sea, se van a tratar de ir eliminando totalmente los subsidios al consumo de energía.”