Los funcionarios políticos de turno, no pueden explicarle a los miles de trabajadores, que perdieron su fuente de ingresos, que en el futuro estarán mejor.

Es inaceptable que las decisiones equivocadas, de los economistas vulgares, deban ser pagadas por los trabajadores y sus familias.

Obviamente, algunos funcionarios, no podrán reemplazar con utopías caprichosas, su falta de gestión, porque la experiencia ya demostró que son inútiles.

Insistir con teorías y filosofías economicistas, que no se aplican en los países desarrollados, sean éstos liberales o no, es el grave error del presente, porque quienes insisten en ello, no distinguen lo importante de lo necesario.

La consecuencia nefasta, de obligar al Pueblo, a vivir con necesidades básicas insatisfechas, para mejorar saldos exportables, es una conducta que desprecia el Bien Común y el respeto de la dignidad humana.

En ese orden de ideas, insistir en mantener precios altos y costos bajos, es típico de una mentalidad subdesarrollada; característica que se ve en el comercio internacional, porque costos bajos significan sueldos bajos, o sea mercado interno consumidor de baja capacidad adquisitiva.

Estas situaciones, sólo le interesan al empresario que obtiene sus ganancias en el mercado internacional, y a quien el mercado interno, sólo le interesa como fuente de mano de obra barata.

En síntesis, la política comercial del subdesarrollo es: “alto precio, alta ganancia”; mientras que la política comercial del desarrollo es: “baja ganancia, bajo precio, alta venta”.

· En conclusión: la política comercial de “alto precio, alta ganancia”, caracteriza el estancamiento, al quedarse en lo mismo siempre. Es la típica actitud de las oligarquías subdesarrolladas, tan comunes en América Latina y en nuestro país, donde –siempre- LOS TRABAJADORES Y SUS

FAMILIAS PAGAN EL AJUSTE, y el reflejo inmediato es, que: SIN JUSTICIA SOCIAL NO HAY DEMOCRACIA.-

"La Piedad" (de Miguel Ángel), en nuestros días.

Foto realizada en las calles de 'CABA-2024'.

"Una Foto expresa sentimientos de una época, siempre describiendo eventos humanos q conmueven el Alma" (dijo Pedro Raota, en una de sus conferencias).

Es la Argentina q supimos construir en 40 años de continuidad política, en los cuales la Solidaridad y la Organización han sido la principal preocupación de nuestr@s polític@s

Informe de José Couceiro: Emisión: 09/05/2024 Medio: INFOByN / pregonando Ciudad: Concordia (E.R.)