Después de la corrupción sindicalista, kirchneristas, camporista y golpista, que siempre toma de rehenes a los trabajadores y extorsiona a gobiernos no peronistas; despues de los narcos de Rosario y del Conurbano Bonaerense como banderas del terrible flagelo que azota al país, la sociedad y los medios masivos de comunicación, no hablan de otra cosa...

Después del crimen cotidiano que sufre la Argentina a manos de la delincuencia; después de la violencia que sufren mujeres, hombres y niños a lo largo y ancho de todo el país; algunos perdiendo su vida, sin que exista para ellos un ministerio, un "colectivo de feministas" o un organismo de Derechos Humanos que ampare, proteja a las víctimas y exija justicia, la sociedad y los medios masivos de comunicación, no hablan de otra cosa...

Soy el Aedes Aegypti, me reproduzco y me crío en recipientes y demás espacios en los que se acumula agua.

Visto de pantalón y camisa a rayas, soy mucho más pequeño que el resto y recorro distancias cortas y siempre al ras del suelo.

Las hembras son las que pican por una necesitad de la naturaleza, de dar vida, de mantener la especie, y en ese picar se ha comprobado que provocamos una enfermedad llamada "Dengue"

Picar es una necesidad, como para ustedes los humanos, es el comer, el tomar agua, el recibir afecto...

Se pica a toda la ciudadanía, sin distinción de ningún tipo: Aprovechamos a la mañana temprano o a la tardecita, y por supuesto a los desprevenidos que no se colocan o que no han podido comprarse un repelente.

Hace mucho que la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos, vienen llevando a cabo una campaña de concientización y prevención; no alcanza claro, pero creanme que cada vez la sociedad está más precavida.

La naturaleza de los mosquitos será siempre la de picar y la de la sociedad la de prevenir, "descacharrar", mantener el pasto corto y armarse de repelentes...

EL DENGUE, a pesar de ser un mal momento que les toca superar; con fiebre, dolor de cabeza y en las articulaciones, con diarrea, falta de apetito, mucho sueño, cansancio y debilidad, TIENE REMEDIO.

EL DENGUE es pasajero, exige reposo; los médicos aconsejan tomar paracetamol y mucha agua.

Nuestra naturaleza no es la de hacer mal a nadie, lamentablemente lo hacemos de puro instinto, de pura necesidad...

Ya casi nos estamos yendo.

¡Nos disculpamos por los contratiempos y por los gastos; siempre habrá canallas asociados para hacer negocio con el dolor, la enfermedad o la escases de recursos...

Sepan disculparnos, y por favor, que una picadura nuestra no los distraiga de lo que realmente es un problema.

Hay problemas que empobrecen, enferman y matan a pueblos enteros desde hace más de setenta años...

Hay problemas que condenan a pobres y ricos, a encerrados y sueltos, a sanos y enfermos, y para ello pareciera no haber REMEDIO.

Hay problemas que se intentan tapar por todos los medios, gritando DENGUE.

Hay problemas que saben a todo, menos a la naturaleza.

El problema no está en nosotros, el problema está en ustedes

Atentamente Aedes Aegypti.

AUTOR: Yamil Sebastián Canelo