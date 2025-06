PERIODISTA UNA NOBLE PROFESION PARA QUIENES LA EJERCEN CON DIGNIDAD, por eso a muchos les molesta

Algunos se molestan, otros aplauden a quienes están desarrollando las actividades con honestidad y dignidad.

Otros llaman “ENSOBRADOS” cuando no les agradan las realidades, que pintan desde un micrófono o escribiendo unas líneas.

Por eso, los que nos sentimos afectados por las “expresiones respetuosas” con que el Intendente de Concordia, Francisco Azcue de “ENSOBRADOS”, “MENTIROSOS”, y muchos epítetos más, exigimos también en forma respetuosa, que se de los nombres de quienes son y quienes son los que entregan los sobres, asi quienes siguen a los periodistas puedan saber quiénes son los “ENSOBRADOS Y MENTIROSOS”.

Otros en privado (COMO AZCUE) hablan de libertad de prensa, manifestando lo importante que se ejerza libremente la actividad de informar, dicen cosas que en la realidad demuestran todo lo contario, censurando; persiguiendo; quitando pautas publicitarias; no dando notas; hackeando medios digitales; despidiendo de los lugares donde desarrollan tareas; a quienes hoy consideran enemigos QUE ERAN LOS AMIGOS DEL AYER.

El 7 de junio se recuerda a Mariano Moreno, quien de Él a su muerte un tal Cornelio expresó: “SE NECESITABA TANTA AGUA PARA APAGAR TAN POCO FUEGO”. Por suerte, para muchos, aún la llama de la Libre Expresión y la Libertad de Prensa sigue activa, a pesar de los dictadores y los inoperantes de turno, porque, les molesta se divulguen las malas acciones o ignorancia, en el desempeño de sus funciones, mostrando las realidades.

La Libre Expresión y la Libertad de Prensa no significa difamar, mentir, enmasillar algo o a alguien, eso es delito, estando la Justicia para quien se sienta afectado pueda expresar su disconformidad y mucho menos si esas sensaciones provienen de profesionales que saben de Leyes, como lo es el caso del Intendente de Concordia.

Lo raro es que, los que hablan de “ENSOBRADOS y MENTIROSOS”, cuando eran oposición, quienes les daban “micrófonos” y o “entrevistas” no lo eran, si eran “buenos tipos” “buenos periodistas amigos”; ¿cómo es el tema, para poder entender los calificativos?

Muchos quienes ejercemos la actividad de periodista nos sentimos afectados y muy molestos POR LA NO INVITACION de parte de Ceremonial y/o la Municipalidad, conmemorando el DIA DEL PERIODISTA un día antes (al que fueron colegas contadísimos con los dedos de una manito; ahhh si había muchos funcionarios de turno) y nos preguntamos ¿quiénes son los ñoquis? ...Porque están despidiendo muchas personas tratándolas de ñoquis, pero, hacen los actos los días hábiles para no concurrir un feriado o fin de semana. Y no tratan de ÑOQUIS a los inoperantes funcionarios del EDOS, que, cuando se dignan ir a trabajar lo hacen de 08.30 a 11 hs de lunes a viernes. Cuando “otros” ni aparecen por los lugares de donde dicen ser funcionarios, pero que cobran suculentos sueldos.

O como la Concejal Oficialista que trato de ñoquis y acomodados políticos a muchos empleados de los CDI (de Concordia) olvidándose que su padre (según su visión) fue un acomodado político y siendo que el pertenecía a un CDI ¿Sera que también reconoce que fue ñoqui y acomodado político o tiene mala memoria? Ah y de un gobierno peronista, recordar también integro la lista a candidato a concejal de un peronista en la interna del PJ de nuestra ciudad.

Los periodistas TENEMOS TAN MALA MEMORIA QUE NO PODEMOS OLVIDAR EL PASADO DE MUCHOS. TAMPOCO NOS CREEMOS DUEÑOS DE NINGUNA VERDAD ABSOLUTA

Fuente: Sergio A Esquivel