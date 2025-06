La gran diferencia de rating que hubo entre los partidos de Boca y River en el Mundial de Clubes

Boca y River ya hicieron su debut en el Mundial de Clubes. El Xeneize empató 2-2 con Benfica, mientras que el Millonario se impuso 3-1 frente a Urawa Red Diamonds. Luego de ambos encuentros, y en medio del análisis deportivo, uno de los factores que se puso de manifiesto fue la medición de rating.

Lo llamativo de los resultados es que revelaron una interesante diferencia entre ambos duelos. Por un lado, el partido de Boca alcanzó un pico de 34.3 puntos, superando ampliamente el pico de 25.3 puntos obtenido por el encuentro de River.

Igualmente, es importante aclarar que estos números corresponden a los picos de audiencia en Telefe, ya que los partidos también fueron transmitidos por Disney+, D Sports y DAZN, lo cual pudo haber influido en la distribución de la audiencia.

Siguiendo la misma línea, esta marcada diferencia de audiencia puede explicarse por un factor condicionante: el partido de Boca se disputó el lunes 16 de junio a las 19, coincidiendo con un día feriado en Argentina, lo que naturalmente, a priori, propicia una mayor disponibilidad de espectadores frente a la televisión. Por su parte, River Plate jugó el día siguiente a las 16, en un horario de plena jornada laboral, lo que pudo haber limitado la posibilidad de que la gente siguiera la transmisión en vivo.

El fixture de Boca en el Mundial de Clubes

Fecha 1 – Boca 2-2 Benfica en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 2 – Boca vs. Bayern Múnich: 20 de junio a las 23:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami

Fecha 3 – Boca vs. Auckland City: 24 de junio a las 16:00 horas en el GEODIS Park de Nashville.

El fixture de River en el Mundial de Clubes

Fecha 1 – River 3-1 Urawa Red Diamonds en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 2 – River vs. Monterrey: 21 de junio a las 22:00 horas en el Rose Bowl Stadium de Los Angeles.

Fecha 3 – River vs. Inter de Milán: 25 de junio a las 22:00 horas en el Lumen Field de Seattle.

