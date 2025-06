El mensaje de Miguel Russo a los jugadores tras la derrota de Boca vs. Bayern Múnich: “Hay que demostrar que estamos a la altura”

En un gran encuentro por la segunda fecha del flamante Mundial de Clubes que se está disputando en Estados Unidos, Boca perdió 2-1 ante Bayern Múnich. Con goles de Harry Kane en la primera parte y Michael Olise a falta de muy pocos minutos de que finalice el cotejo el equipo alemán clasificó a la siguiente ronda, pese al tanto de Miguel Merentiel que había igualado la historia momentáneamente.

En la conferencia de prensa protocolar que dispone la FIFA luego de los partidos, Miguel Ángel Russo fue muy claro con sus jugadores de cara a lo que viene en el certamen intercontinental. El entrenador no titubeó ante los micrófonos de los periodistas y, de manera contundente, expresó: “Hay que demostrar permanentemente que estamos a la altura del club”.

Al mismo tiempo, el director técnico se encargó de reconocer el buen desempeño de sus dirigido y manifestó: “Hay muchas cosas buenas, pero se notó mucho el desgaste. Estamos buscando siempre lo mejor y competimos a un alto nivel“. Y luego añadió: “Ellos juegan a cinco metros afuera del área como algo muy natural y es muy difícil para nosotros”.

También en la línea sobre lo que ocurrió sobre el campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami, Miguelo sostuvo: “Algunas cosas fueron buenas y otras hay que mejorar. En el primer tiempo tiramos todas largas y hay que estar tranquilos y jugar. En el segundo tiempo fue otra cosa, jugamos de otra manera. Esa es la idea y las formas para competir a niveles muy altos”.

En cuanto a Merentiel y el tremendo golazo que marcó que sirvió para empatar el compromiso al menos por un rato, Russo se sinceró y dejó una frase que refleja su pensamiento. “Son jugadores que solo los saco cuando piden el cambio”, reveló. Segundos después, agregó: “Hay algunos que también levantaron el nivel y nos va a servir para seguir progresando”.

En referencia a los hinchas que llenaron el estadio por segundo vez consecutiva y colmaron la importante ciudad del estado de Florida, el entrenador declaró: “La gente de Boca es distinta, es especial e impresionante. Toda la vida acompañó a su equipo. Para mí no es nada nuevo. Ellos tienen mucho que ver con lo que demuestra el equipo y es lo que queremos”.



Los jugadores de Boca saludando a los hinchas que colmaron el Hard Rock Stadium, luego de la derrota ante Bayern Múnich por el Mundial de Clubes. (Getty Images)

De cara a lo que será el encuentro del próximo martes 24 de junio ante Auckland City por la tercera y última fecha del grupo, Russo aclaró: “Respetamos a todo el mundo. No es fácil”. Instantes más tarde, extendió su discurso y sumó: “Veremos de qué forma y manera. El empate hubiese caído bárbaro, pero es así. Ahora nos toca a nosotros. No me sorprendería que se dé y suceda“.