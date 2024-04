Donde repudiamos enérgicamente y solicitamos una audiencia Urgente para dar tratamiento a la situación que se encontraban atravesando casi un centenar de trabajadoras y trabajadores afiliados que prestan servicios en la empresa ADIFSE, al habérseles impedido ingresar a realizar sus tareas habituales, sumado a la posterior desvinculación de muchos de ellos, queremos informar lo siguiente:

Que luego de numerosas reuniones, donde planteamos enérgicamente nuestra postura, en primer lugar, dada la importancia de la Empresa ADIFSE para el sistema ferroviario, cuyas funciones entre otras son:

la Planificación, Ejecución y Control de todas las Obras de Mantenimiento, Mejoras y Renovación de la Infraestructura Ferroviaria, obras que se encuentran prácticamente paradas, y en segundo lugar el pilar fundamental que significa la fuerza laboral para lograr sus objetivos.

En esa dirección informamos que logramos avanzar en nuestra gestión obteniendo la reincorporación de decenas de trabajadoras y trabajadores que habían sido despedidos. En ese sentido agradecemos el apoyo y acompañamiento en estos difíciles momentos, para poder en Unidad dar este paso tan importante, y seguiremos en la misma dirección.

Asimismo, queremos transmitirles que mantenemos el ESTADO DE ALERTA Y SESION PERMANENTE EN TODO EL AMBITO FERROVIARIO, dictado oportunamente con la convicción de que UN PAÍS SIN TRENES, ES UNA NACIÓN SIN FUTURO.

QUE SE EXPIDAN POR MEDIO DE LA COMUNICACIÓN ADQUIRIDA DA TRANQUILIDAD EN EL MUNDO LABORAL FERROVIARIO, SOLO DESEAMOS QUE DE ESTA MANERA SE ACTÚE PARA TODOS LOS SECTORES O ÁREAS DEL FERROCARRIL DE SUS REPRESENTADOS (AFILIADOS) PARA QUE NADIE TENGA QUE PASAR Y SUFRIR POR LO QUE PASAMOS LAS Y LOS FERROVIARIOS DESPEDIDOS POR EL ESTADO QUE INTEGRAMOS LA ASOCIACIÓN ‘FERROVIARIOS DE PIE’.

DE TODAS MANERAS, SEGUIREMOS DE CERCA CADA ACCIONAR DEL GOBIERNO POR MEDIO DE FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO, DE LA ADIF S.E. O SEA, TRENES ARGENTINOS | OPERACIONES | INFRAESTRUCTURA | CARGA | LARGA DISTANCIA | CAPITAL HUMANO (DECAFH).

COMO ASÍ NOS ENCONTRARAN PRESENTE PARA LA DEFENSA DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS, LA VUELTA DE LOS TRENES A LOS PUEBLOS DE TODA LA REPÚBLICA ARGENTINA Y POR LA REINSERCIÓN LABORAL FERROVIARIA DE LAS Y LOS MÁS DE 450 FERROVIARIOS DESPEDIDOS POR EL ESTADO EN DISTINTAS GESTIONES DE GOBIERNO.

NO A LOS DESPIDOS DE LA MANO DE OBRA FERROVIARIA CON EL OFICIO DEL “SER FERROVIARIO”, PARA ESTOS CASOS ENCONTRARAN NUESTRA SOLIDARIDAD AYER, HOY Y SIEMPRE.

LO URGENTE, LO NECESARIO ES FRENAR “EL DNU 70/23” ¡QUE NO TE DISTRAIGAN! | LA LUCHA DE LAS Y LOS FERROVIARIOS SIN TRABAJO CONTINUA SIN PAUSA …” | CONSEJO DIRECTIVO NORMALIZADOR Y DE GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN ‘FERROVIARIOS DE PIE’ | Teléfono/ WhatsApp: +54 9 11 2880 3150 | Facebook/Messeguer: @Ferroviarios-de-Pie | Instagram: @ferroviariosdepie19 | “X” ex Twitter: @ferroviariopie |