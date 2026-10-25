La Campagnola frena una planta por falta de un insumo clave para la producción de conservas de atún Cayó 90% la disponibilidad de magrú, la materia prima básica con la que la marca elabora latas de caballa. La parálisis de la fábrica, en Mar del Plata, se extendería por uno o dos meses.
Argentina25/10/2026 Agustina Devincenzi
La Campagnola, marca de Grupo Arcor, frenará la producción de su planta en Mar del Plata y suspenderá a 60 trabajadores a partir de la próxima semana, según adelantó el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP).
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