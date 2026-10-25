La Campagnola frena una planta por falta de un insumo clave para la producción de conservas de atún Cayó 90% la disponibilidad de magrú, la materia prima básica con la que la marca elabora latas de caballa. La parálisis de la fábrica, en Mar del Plata, se extendería por uno o dos meses.

La decisión se extendería por uno o dos meses, en medio de la caída del consumo masivo, que en septiembre volvió a bajar 1,7%, y acumula una retracción de 2,7% en los primeros nueve meses de 2026, de acuerdo al último relevamiento de la consultora Scentia.

Los motivos de esta decisión, de todos modos, exceden al contexto de caída de ventas. Según pudo saber Clarín, la decisión se relaciona a un alto stock de latas de atún congelado importado desde Ecuador, a la par que la compañía enfrenta la falta de magrú, materia prima básica con la que elabora latas de caballa. Su zafra cayó 90% comparado con el año anterior.

“Ante la falta de materia prima disponible debido a una temporada de caballa que resultó adversa, La Campagnola se ve impedida de contar con un abastecimiento regular para sostener la producción de su planta ubicada en Mar del Plata. Ante esta situación, la compañía está analizando, en conjunto con el sindicato, alternativas en el marco de la normativa laboral vigente”, señaló Arcor.

En el sector pesquero cuentan que la línea de producción se mantuvo mientras se comenzó a delinear la estrategia de reemplazar el atún por la especie pelágica para darle continuidad a la fábrica. Sin embargo, la temporada fue complicada por el acceso a la materia prima, mientras que se acumulaban latas de atún.

“Tan magra fue para los fresqueros de altura que ahora el 'Floridablanca', el único barco que salió a pescarla, desarmó y volvió a la merluza hubbsi como especie objetivo. En las últimas horas, barcos costeros habrían dado con algunas marcas de caballa más cerca de la costa”, publicó Revista Puerto.

Y precisó que, a diferencia de otras conserveras, La Campagnola no trabaja con anchoa de Rawson ni la bonaerense, para así producir tambores con anchoa salada o latas como sardinas, como sí hacen otras empresas del rubro, por lo que esa falta de diversificación en el tipo de pescado procesado limita sus alternativas para sostener la línea de producción.

La disponibilidad de materia prima básica con la que se elaboran latas de caballa cayó 90%. Foto: archivo

Según representantes gremiales, la decisión de la empresa fue transmitida a los delegados al final de la semana. Hasta este freno, indicaron que el personal venía trabajando con cierta regularidad y ahora se negocian las condiciones de la suspensión.

La fábrica fue adquirida por Arcor en 2006 y, desde entonces, la compañía tiene allí su unidad productora de conservas de pescados. En 2019, cerró una en Mendoza, donde trabajaban 150 personas.

La planta que ahora sufrirá un parate es la única conservera de pescado de La Campagnola en la Argentina. La marca tiene otros tres establecimientos que elaboran tomate y salsas en San Juan, Mendoza y Río Negro.

Crisis del sector pesquero

La situación refleja la crisis que atraviesa el complejo pesquero marplatense, tras la baja de los desembarques y la falta de materia prima en las plantas, que complican la continuidad de la producción industrial.

El puerto marplatense concentra la mitad de los desembarques del país, especialmente de merluza hubbsi. Quedan sin capturar más de 95.000 toneladas, según las previsiones para este año, que podrían llegar al puerto antes de fin de año, equivalentes a 1.900 contenedores de exportación. Los envíos al exterior desde el puerto cayeron 80% interanual entre enero y septiembre, según estimaciones del Consorcio Portuario Regional.

El puerto marplatense concentra la mitad de los desembarques del país. Foto: archivo

La suba del combustible también impactó en la industria. El gasoil naval explica hasta 45% de los costos operativos y, en lo que va de 2026, aumentó más de 80%, según las cámaras del sector.