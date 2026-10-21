El fiscal Pollicita pidió los papeles del oro

El fiscal federal Gerardo Pollicita puso en marcha la investigación por la pérdida de 1.023 millones de dólares que sufrió el Banco Central con las operaciones sobre el oro de las reservas. En un dictamen conocido hoy, le pidió al juez Ariel Lijo que la Auditoría General de la Nación (AGN) entregue el informe completo sobre el balance 2025 del BCRA, con las disidencias y los papeles de trabajo, y que el Central informe quién tenía facultades para decidir sobre el oro, en especial con quién se firmaban los contratos y las características de los acuerdos. Aunque no lo dice explícitamente, Pollicita quiere saber cómo es que se resolvió que la contraparte de las operaciones del oro fuera el Deutsche Bank, justo el banco del que fueron directivos Luis “Toto” Caputo y Santiago Bausili. Hay otra cuestión delicada: el fiscal requiere que le diga “si entre 2025 y hoy hubo directivas o intercambios institucionales con el Ministerio de Economía sobre la administración del oro y los derivados”, osea la responsabilidad de Caputo en las operaciones y las pérdidas.

Pollicita intervino en la causa 4971/2026, abierta por la denuncia del abogado Gregorio Dalbón contra Caputo, el presidente del BCRA, Bausili, y el superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet. Se trata todavía de medidas previas: Pollicita no formuló requerimiento de instrucción y pidió una nueva vista una vez que lleguen las respuestas. De todas maneras, el pedido muestra que no consideró la denuncia como un caso para archivar.

Para contar los hechos, el dictamen sigue la reconstrucción que hizo el denunciante a partir de la prensa, en especial la cobertura de Página/12. El Central armó un “collar”: compró un piso de precio para el oro y lo pagó vendiendo un techo, de modo que si el metal superaba ese techo debía pagar la diferencia en dólares. Y el oro subió cerca del 65 por ciento en 2025. Según la AGN, la pérdida se compone de 960,2 millones de dólares por opciones y 62,8 millones por primas, y se pagó “con egresos de divisas”. O sea, la revaluación de la tenencia, de 3.527 millones de dólares, quedó reducida a 2.505 millones. El BCRA quiso tapar todo diluyendo la pérdida en las ganancias que se produjeron porque el precio internacional del oro subió de forma espectacular.

El escrito recoge además las versiones contradictorias sobre dónde está el oro. Bausili sostuvo que está en las bóvedas del Central y en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza, mientras que Página/12 informó que la operación involucró el oro depositado en Londres y casi todo el que estaba en Buenos Aires. El dictamen rescata también una frase de Caputo de julio de 2024: tener el oro “encerrado en el Central sin hacer nada para el país es negativo”. Para el denunciante, eso prueba que sacarle renta al oro era un objetivo explícito del gobierno, y hay que determinar si esa orientación bajó al Banco Central.

Las medidas que pidió Pollicita son estas:

*Que la AGN remita el informe completo de la Actuación 423/2025, las disidencias parciales con sus fundamentos y los papeles de trabajo de las notas sobre el oro.

*Que la AGN envíe la respuesta del BCRA a las observaciones y cualquier actuación posterior.

*Que el Banco Central informe el marco normativo para decidir sobre las reservas en oro, qué funcionarios tenían competencia, cómo se aprobaban las operaciones y qué controles internos existían.

*Que el BCRA diga si recibió directivas o mantuvo intercambios con el Ministerio de Economía sobre el oro y los derivados, y remita esas constancias.