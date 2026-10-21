ENDEUDAMIENTO DE LAS FAMILIAS Morosidad sin techo: el 27% de los deudores argentinos tiene al menos una deuda irregular

Aunque el crédito a las familias volvió a crecer y alcanzó los $101,9 billones, la mora por monto llegó al 18,4% y acumula 22 meses consecutivos de aumento. Sin embargo, aparecen señales de desaceleración: la mora operativa disminuyó por segundo mes consecutivo y el deterioro se concentra en los créditos irrecuperables. Los datos surgen del informe elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y EcoGo, a partir de información del BCRA, el INDEC y la CEPAL.



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Contacto de Prensa: +54 9 11 4034 4213Buenos Aires, octubre de 2026 – En la previa del debate sobre endeudamiento familiar previsto para este miércoles en la Cámara de Diputados, los datos sobre la situación crediticia de los hogares argentinos muestran la dimensión del problema: en agosto, el 27% de los deudores registró al menos un saldo irregular, el nivel más alto de la serie relevada por EcoGo y la Universidad Austral. El indicador aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de julio y 8 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado.

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Los datos forman parte del informe Crédito a las familias: radiografía provincial, elaborado por EcoGo y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. El relevamiento muestra que, si bien el crédito a las familias registró una recuperación mensual, la morosidad continúa avanzando y alcanza nuevos máximos.

El crédito volvió a crecer, pero la mora sigue aumentando

Durante agosto, el financiamiento a las personas físicas ascendió a $101,9 billones, con un crecimiento real del 0,8% respecto de julio y del 3,9% interanual. Sin embargo, el volumen de crédito todavía se mantiene por debajo del máximo alcanzado en diciembre de 2025.

La recuperación del financiamiento convivió con un nuevo incremento de la morosidad. La mora por monto alcanzó el 18,4% del crédito, 0,3 puntos porcentuales más que el mes anterior y 9,8 puntos por encima de agosto de 2025. Con este resultado, acumuló22 meses consecutivos de aumento.

La Rioja, Santa Cruz y San Luis registran los mayores niveles de morosidad

Las diferencias entre provincias siguen siendo significativas. La Rioja presenta la mayor mora por monto del país, con 26,2%, seguida por Santa Cruz y San Luis, ambas con 24,2%. En el otro extremo se ubican La Pampa (9,6%), la Ciudad de Buenos Aires (12,5%) y Entre Ríos (14,5%).

El informe también muestra importantes contrastes en los niveles de endeudamiento. Medido como crédito a las familias sobre el Producto Bruto Geográfico provincial, Tucumán encabeza el ranking nacional con 13,8%, seguida por Catamarca (12,4%) y Formosa (12,1%). El promedio nacional se ubica en 9%.

La mora del crédito no bancario casi duplica la del sistema financiero

Los proveedores no financieros de crédito (PNFC) continúan registrando los mayores niveles de irregularidad. Aunque representan el 14,8% del crédito total informado, exhiben una mora por monto del 31,7%, frente al 16,1% del sistema financiero tradicional. Es decir, la proporción de crédito irregular en el segmento no bancario prácticamente duplica la registrada en bancos y otras entidades financieras.

La mora sigue aumentando, pero aparecen señales de desaceleración

Aunque la morosidad continúa alcanzando nuevos máximos, el informe identifica señales de desaceleración en el deterioro de la cartera crediticia.

La mora operativa, que excluye los créditos clasificados como irrecuperables, descendió al 10,6% en agosto, con una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio. Se trata del segundo mes consecutivo de mejora.

Según explican los investigadores, el aumento de la mora total se concentra en los créditos clasificados en situación 5, considerados irrecuperables, mientras que se observa una disminución en otras categorías de irregularidad, correspondientes a atrasos menos prolongados.

Esta evolución permite distinguir dos fenómenos: la mora acumulada continúa creciendo, pero los indicadores que excluyen los créditos irrecuperables muestran señales de mejora. Por lo tanto, el nuevo récord de morosidad no implica necesariamente que todas las categorías de deuda estén deteriorándose al mismo ritmo.

El informe Crédito a las familias: radiografía provincial es elaborado por EcoGo y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral a partir de información de la Central de Deudores del BCRA, el INDEC y la CEPAL.