Rescatan a 5 franceses tras naufragar un velero en Lanzarote: 2 sufren hipotermia
Dos de ellos presentaban hipotermia y heridas leves, mientras que la embarcación quedó destrozada.
Los cinco ocupantes de un velero francés han sido rescatados con vida esta madrugada después de que la embarcación quedara sin gobierno y encallara contra la escollera del puerto de Órzola, en Lanzarote.
Dos de los tripulantes presentaban síntomas de hipotermia y erosiones leves, según ha informado Salvamento Marítimo en una publicación en X.
Según medios españoles, los cinco ocupantes del velero son tres hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad francesa, de entre 20 y 30 años. Uno de ellos logró llegar a tierra caminando por las rocas, mientras que los otros cuatro abandonaron la embarcación en una balsa salvavidas y fueron auxiliados por los Bomberos.
Como muestran las imágenes publicadas por Salvamento Marítimo, el velero quedó embarrancado y destrozado contra la escollera. Sus restos no suponen un peligro para la navegación.
En el dispositivo colaboraron también los servicios de emergencias de Canarias, la Guardia Civil y la organización Emerlan, entre otros efectivos.
Por el momento, se desconocen las causas del accidente.
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