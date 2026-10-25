PREGONANDO PREGONANDO

Rescatan a 5 franceses tras naufragar un velero en Lanzarote: 2 sufren hipotermia

os cinco ocupantes de un velero francés han sido rescatados con vida tras encallar contra las rocas en Órzola, Lanzarote. 
Curiosidades25/10/2026 Christina Thykjaer

Dos de ellos presentaban hipotermia y heridas leves, mientras que la embarcación quedó destrozada.

image

Los cinco ocupantes de un velero francés han sido rescatados con vida esta madrugada después de que la embarcación quedara sin gobierno y encallara contra la escollera del puerto de Órzola, en Lanzarote.

Dos de los tripulantes presentaban síntomas de hipotermia y erosiones leves, según ha informado Salvamento Marítimo en una publicación en X.

Según medios españoles, los cinco ocupantes del velero son tres hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad francesa, de entre 20 y 30 años. Uno de ellos logró llegar a tierra caminando por las rocas, mientras que los otros cuatro abandonaron la embarcación en una balsa salvavidas y fueron auxiliados por los Bomberos.


Como muestran las imágenes publicadas por Salvamento Marítimo, el velero quedó embarrancado y destrozado contra la escollera. Sus restos no suponen un peligro para la navegación.

 En el dispositivo colaboraron también los servicios de emergencias de Canarias, la Guardia Civil y la organización Emerlan, entre otros efectivos.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto