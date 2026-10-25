Rescatan a 5 franceses tras naufragar un velero en Lanzarote: 2 sufren hipotermia

Dos de ellos presentaban hipotermia y heridas leves, mientras que la embarcación quedó destrozada.

Los cinco ocupantes de un velero francés han sido rescatados con vida esta madrugada después de que la embarcación quedara sin gobierno y encallara contra la escollera del puerto de Órzola, en Lanzarote.

Dos de los tripulantes presentaban síntomas de hipotermia y erosiones leves, según ha informado Salvamento Marítimo en una publicación en X.

Según medios españoles, los cinco ocupantes del velero son tres hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad francesa, de entre 20 y 30 años. Uno de ellos logró llegar a tierra caminando por las rocas, mientras que los otros cuatro abandonaron la embarcación en una balsa salvavidas y fueron auxiliados por los Bomberos.



Como muestran las imágenes publicadas por Salvamento Marítimo, el velero quedó embarrancado y destrozado contra la escollera. Sus restos no suponen un peligro para la navegación.

En el dispositivo colaboraron también los servicios de emergencias de Canarias, la Guardia Civil y la organización Emerlan, entre otros efectivos.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente.